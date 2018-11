Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás történt a magyar bankokban

Novemberben több bank elindult a teljesen online hiteligényléssel, így akár a karosszékből is igényelhetünk akár 3 millió forint szabadon felhasználható személyi kölcsönt is - a példákat szedte össze a Bank360.

A hónap legnagyobb banki újdonsága az online hitelfelvétel elindulása volt több pénzintézetnél is. Jelenleg három pénzintézetnél tudunk gyakorlatilag egy internetkapcsolattal rendelkező laptopról, papír nélkül, teljesen digitálisan hitelt felvenni anélkül, hogy el kellene mennünk egy bankfiókba vagy tennünk kéne egy tollvonást - mondta Veres Patrik, a Bank360 bankfüggetlen szakportál szakértője.

Az OTP Bank már jó ideje kínál teljesen online hitelfelvételi élményt. Elsőként a bank ügyfelei használhatták a szolgáltatást, amely az OTP netbankjában, az OTPDirektben érhető el. Itt mindössze 40 perc alatt lehet végigmenni a folyamaton. A pénzintézet a háttérben automatikusan elvégzi a khr-ellenőrzést és a jövedelmek alapján kínál kölcsönt. Így akár már másnap a folyószámlán lehet a hitel. Az OTP az elmúlt hetekben megnyitotta szolgáltatását azon ügyfelek felé is, akiknek jövedelme nem OTP-s számlára érkezik, viszont rendelkeznek OTPDirekt szerződéssel.

Nagyjából hasonló elv mentén kínálják más bankok is online kölcsönüket, így például a K&H Bank is. A néhány napja indult szolgáltatás abban különbözik az előzőtől, hogy akár idegen bank - jelenleg Budapest Bank, Erste Bank, OTP Bank, MKB Bank, Raiffeisen Bank vagy UniCredit Bank - ügyfeleként is fel lehet venni a K&H kölcsönét, amely legfeljebb 3 millió forint lehet. További eltérés, hogy a személyazonosítás videóchaten történik, tehát az eszköz kameráján keresztül kell egyeztetni az adatokat egy hús-vér ügyintézővel. A folyamat így sem hosszabb egy óránál, a pénz pedig egy munkanapon belül a számlán van.

Szintén novemberben indította útjára új ügyfeleknek is az online hitelfelvételi élményt a CIB Bank, amely először mobilon tette lehetővé, hogy mindössze 7 perc alatt vegyenek fel a pénzintézet ügyfelei személyi kölcsönt. A CIB a fizetés-átutalás nagyságától függően kínál különböző kamatkedvezményeket a weben, a hiteligénylés feltétele pedig új ügyfeleknek egy ingyenes folyószámla megnyitása és a hozzá tartozó bankszámla igénylése, így tehát az ügyfélnek a folyamat végén lesz egy CIB-es folyószámlája, amelyre érkeznie kell a jövedelemnek. A bankszámlát és a hozzá tartozó bankkártyát a bank az első évben díjmentesen biztosítja. Az azonosítás itt is videóchaten történik.

Részben online megoldást kínál a Cofidis is: a hitelintézet az azonosítást terelte át videós csatornára, azonban a nehézkes adminisztráció maradt. A szerződést papír alapon kell kitölteni, aláírni és eljuttatni a Cofidisnek.

A Bank360 információi szerint még az idén további bankok is elindulnak az újfajta kölcsönigényléssel, így érdemes lesz odafigyelnie annak, aki személyi kölcsön felvételét fontolgatja, de ódzkodik a bankfiók látogatásától.