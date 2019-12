Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változásra figyelhet fel a Spar-boltok polcain

Újabb 5,5 tonnával csökkenti műanyag-felhasználását a Spar azzal, hogy több sajátmárkás termékére decembertől nem tesz műanyagfedelet - közölte a cég az MTI-vel hétfőn.

A sajátmárkás tejtermékek közül a 450 grammos, 20 százalékos Spar tejföl és a négyféle ízesítésű Spar vajkrém esetében a kiskereskedelmi vállalat - tesztjelleggel - mellőzi a műanyagfedelet. A kibontott tejtermékek minőségét a vásárlók az Interspar áruházakban megvehető, többször használható, tisztítható szilikon zárófedelekkel őrizhetik meg.

Az áruházlánc szeptemberben jelentette be, hogy teljes hálózatában elérhetővé teszi a többször használatos zöldség-gyümölcs tároló tasakokat, illetve nyár végén vezette be annak lehetőségét, hogy a vevők otthonról vitt, saját csomagolóeszközeikbe is tehetik a nem előrecsomagolt zöldség- és gyümölcstermékeket a Spar üzletekben.

Az üzletlánc korábbi közlése szerint a magyar fogyasztók évről évre környezettudatosabbak, tavaly az üzletlánc vásárlóinak 40 százaléka már a többször használatos zacskókat és bevásárlótáskákat részesítette előnyben.

A Spar csoporthoz 570 üzlet tartozik, ezen belül a franchise hálózatnak 188 tagja van. A vállalat mintegy 13 ezer dolgozót foglalkoztat.

A Spar Magyarország árbevétele tavaly 617,6 milliárd forint volt, 9,8 százalékkal több az előző évinél, a forgalom 25 százalékát a saját márkás termékek kereskedelme adta.