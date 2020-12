Nagyon erős hét lesz most az aukciós piacon!

Újabb erős hét következik az aukciós piacon. Könyvek, régiségek, fotók és festmények egyaránt kalapács alá kerülnek, többek közt Munkácsy, Czóbel, Tihanyi Lajos, Reigl Judit, Fehér László és ef Zámbó alkotásaira lehet licitálni.

December 14. és 20. között könyvekre, papírrégiségekre, vitrinfotókra, festményekre, kortárs alkotásokra, grafikákra és műtárgyakra licitálhatnak a gyűjtők. A járványhelyzet miatt az aukciók többségén online, telefonon és vételi megbízással is érvényesíthetik licitjüket.

December 14-én tartja 37. árverését a Múzeum Antikvárium. Az árverés kiemelt tétele Szerb Antal Hungary in he Older English Literature gépirata. A 11 oldalas írás tizen-egynéhány évvel ezelőtt került elő, ekkor hosszas kutatómunka után publikálták magyar fordítását a Jelenkor című folyóiratban. A szöveg keletkezésének pontos dátumát nem tudni, valószínűleg 1940 legelején íródott, hogy mely kiadvány számára, az sem tisztázott. A gépirat kikiáltási ára 150 ezer forint.

Szerb Antal Hungary in he Older English Literature gépirata

Hétfő este 7 óráig adhatják le licitjüket az Axioart 2. Vitrinfotó árverésén. A 125 tételt felvonultató online aukción olyan filmek lobby fotói kerülnek kalapács alá, mint az Ómen, Lara Croft: Tomb Raider, Jó, reggelt Vietnám!, Az ötödik elem. A teljes katalógus itt érhető el.

Ismét erős anyaggal zárja a 2020-as évet a Bodó Galéria és Aukciósház. A 207 tételt felvonultat aukción 19-20. századi magyar festményekre, kortárs művekre, valamint Zsolnay kerámiákra és 19-20. századi szobrokra licitálhatnak. Az aukció legdrágább tételei Munkácsy Mihály női portréja és Czóbel Béla Műteremsarok olajképe, előbbi 15 millió utóbbi 12 millió forintos kezdőárat kapott.

A Bodó Galéria árverésén Fenyő György (1904-1978) két alkotása is kalapács alá kerül. A titokzatos magyar festőművész bámulatos életműve 2016-ig szinte ismeretlen volt a magyar közönség számára. A művész kezdetben Kmetty Jánosnál majd Berény Róbertnél tanult, később Münchenben, Drezdában és a párizsi Julien Akadémián folytatta tanulmányait. A fiatal festő nemcsak itthon, hanem külföldön is szép sikereket ért el. 1930 februárjában önálló kiállítása nyílt a londoni Arlington Galleryben, majd októberben az Ernst Galériában mutatták be műveit.

Fenyő György: Önarckép ecsettel és palettával, 1920 évek első fele

A Párisi Galéria december 16-ai aukcióján a Pécsi Műterem művészeinek alkotásaira licitálhatnak. Olyan kortárs alkotók művei kerültek be a válogatásba, mint Jarmeczky István, Zvolszky Zita, Keményffy Gábor és Ritecz Szilvia.

December 17-én zárul a Kárpáti és Fia Antikvárium online aukciója. Az árverésen az alábbi témák kaptak külön blokkot: Balaton, ezredtörténet, folyóirat, fotó, gasztronómia, borászat, kézirat, apró nyomtatvány, Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, Modern Utazók Felfedezők Könyvtára, gyógyszerészet, vadászat, Thaly Kálmán és Weöres Sándor. Az aukció teljes katalógus itt tekinthető meg.

Csütörtökön tartja a Pintér Aukciósház Karácsonyi nagyaukcióját. Az árverés kiemelt tételei közt szerepel ef Zámbó István Dinnyeszeleten repülő huszár lelkiűrhajójával (lásd nyitóképen) című alkotása és Fajó János Alak címet viselő bronz szobra. Előbbi 3,6 millió utóbbi 1,3 millió forintos indulóárat kapott.

Idén online, két részletben rendezik meg a Virág Judit Galéria téli aukcióját. December 18-án háború utáni és kortárs művekre, míg december 19-én klasszikus művekre lehet licitálni. A téli aukció egyik legnagyobb szenzációja Munkácsy Mihály Naplemente című műve. Az 50 millió forintos kikiáltási árról induló impresszionisztikus tájkép kivételes kvalitásai miatt a Munkácsy-életmű egyik legfontosabb alkotásának tekinthető, azonban több mint 100 évig semmit sem tudtak róla a művészettörténészek, Amerikában lappangott. Egykor a San Fransiscó-i világkiállításon volt látható 500 magyar mű között, a világháború után azonban már nem került haza.

Szintén több mint 100 évig nem került a magyar közönség elé Tihanyi Lajos (1885-1938) Aktja, melynek hátoldalán egy korábban ismeretlen női portré látható. A 40 millió forintos kikiáltási árról induló alkotás - melynek párdarabja a Nemzeti Galéria gyűjteményében található - várhatóan az idei aukciós szezon egyik legnagyobb meglepetése lesz. A festmény jelentőségét tovább fokozza, hogy az 1930-as években közvetlen a festőtől vásárolta a korszak legendás hírű filmese, Sir Alexander Korda és azóta is a család birtokában volt.

Tihanyi Lajos : Akt studium (1917), hátoldalon: Pöttyös ruhás nő portréja (1917 előtt)

A december 18-i háború utáni és kortárs művek aukcióján legmagasabb kikiáltási árról, 10 millió forintról Reigl Judit Folyamat című műve indul. Az idén elhunyt festőművész alkotásai a világ legnagyobb modern közgyűjteményeiben foglalnak helyet, a nemzetközi aukciókon pedig eladási rekordokat döntenek. Reigl 1973 és 1980 között a Folyamat képcikluson dolgozott - később teljes munkásságát is e gyűjtőfogalom alá vonta -, a képen az anyag és hordozó viselkedésén, a különféle faktúrák tulajdonságainak kiaknázásán túl, maga az alkotás folyamata került a középpontba.



Reigl Judit: Folyamat (1974)

December 20-án zárul a Műgyűjtők Háza online árverése, ahol festményekre, grafikákra és műtárgyakra licitálhatnak az érdeklődők. Szintén aznap este ér véget a Ráday Antikvárium és Aukciósház online könyv, fotó és dedikációk aukciója.

Vasárnap este 6 órakor zárul a Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház online árverése, ahol olyan kortárs művészek alkotásaira licitálhatnak, mint Fajó János, ef Zámbó István, Breznay Pál, Braun András, Fehér László, Barcsay Jenő és Aknay János.