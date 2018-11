Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon jól megy a biztosítóknak - miért aggódik mégis az MNB?

Idén meglehet a magyar piacon az ezermilliárd forintos biztosítói díjbevétel, az első háromnegyed évben ugyanis összejött 750 milliárd forint - mondta Kandrács Csaba, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) konferenciáján.

Az MNB nincs ellene, hogy profitot termeljen a magyarországi biztosítási szektor, ám ha egy szint fölött járnak, az már kontraproduktív - tette le a voksot az erőteljes MNB-s jelenlét mellett a jegybanki vezető. Helyenként olyan magas jövedelmezőséget látnak ugyanis az MNB szakértői, amelyet már nem tartanak indokoltnak.

Az MNB jelenleg is azon gondolkodik, hogyan avatkozzon be a biztosítási piacon annak érdekében, hogy célt is érjen - mondta Kandrás, aki az etikus életbiztosítások miatti fellépésüket nevezte meg pozitív példaként, mondván: a folyamatok jó irányba változtak, és sokkot sem okozott az MNB fellépése.

A biztosítók számára az MNB által megismert biztosítói tervek szerint az életág nem annyira ambiciózus, mint lehetne - mondta Kandrács Csaba.

Szavai szerint a lakásbiztosításoknál egyszerűen nem látszik a fejlődés, nem látszik a verseny a magyar piacon. Ezt jelzi az alacsony (39 százalékos) kárhányad is.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) terület ma már önmagában képes eltartani magát. Elindult az árnövekedés, ám még van tér az emelkedésre. Plasztikusan: amíg korábban két tank benzinbe került egy évre a kgfb, addig ez az előző években lecsökkent egy tankra, ma pedig másfél tanknál tartunk - fogalmazott a jegybanki igazgató.

Fényes jövő vár a magyarországi biztosítási szektorra - ehhez azonban az egységes garanciarendszer kialakítása is szükséges (miközben ilyen a kgfb-nél már működik) - ismételte meg a közelmúltban már többször ismertetett jegybanki álláspontot Kandrács Csaba. Az ügyben a szakmai egyeztetések már megkezdődtek. Az MNB fő célja, hogy még nagyobb biztonságban érezzék magukat a fogyasztók.