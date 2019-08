Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot bővült a Szállás.hu

A Szallas.hu felvásárolta a kedvezményes utazásokat kínáló Maiutazás.hu csoportot és a külföldi utazásokban erős Utazok.hu Kft.-t, a tranzakciónak köszönhetően a külföldi utazási tevékenység bővítése mellett élménycsomagok értékesítésével is kiegészül a szállásfoglaló portál kínálata - közölte a Szallas.hu csütörtökön az MTI-vel.

Az akvizíciót már a Gazdasági Versenyhivatal is engedélyezte, a tranzakció augusztus 1-jén zárult. A teljes integráció 2020 végére várható. A felvásárlásokat a mostani a tulajdonosok (OTP Digitális Magántőkealap és PortfoLion Regionális Magántőke Alap) tőkeemeléséből és saját forrásból finanszírozta a Szallas.hu cégcsoport.

A befektetési alapokon keresztül az OTP Bank és az Eximbank többségi tulajdonában álló Szallas.hu 140 munkavállalót foglalkoztat, az állománya az akvizíció következtében 26 emberrel bővült, csoportszinten pedig 275 munkatárssal dolgoznak már 5 régiós országban.

A felvásárlás jelentőségét mutatja, hogy a Maiutazás.hu csoport, amely magába foglalja a Maiutazás.hu, Hotelkupon.hu, Foglaljvelunk.hu és a PihiPakk.hu oldalakat, 2018-ban 1,8 milliárd forintos árbevételt ért el, ami a Szallas.hu 4,2 milliárd forintos árbevételének csaknem fele.

A megvásárolt cégcsoport megbízható utazási irodai háttere komoly lehetőség a cég számára, hiszen így még jobb minőségű szolgáltatást, kedvezőbb árakat és garanciákat is tudnak biztosítani a külföldi úti cél iránt érdeklődő vendégeik számára. A Szallas.hu arra törekszik, hogy 2020-tól az utazási irodai tevékenység is erős pillére legyen a cégcsoportnak. A cégcsoport nyitott további terjeszkedésre, monitorozzák, elemzik a magyarországi és a közép-európai piacot is - tette hozzá a társaság vezérigazgatója - kommentálta a lépést Szigetvári József, a Szallas.hu vezérigazgatója.

A tervek szerint az Utazok.hu Kft., mint külföldi utazásszervező, a jövőben is megmarad önálló cégként.