Nagyot bukhat Magyarország a norvég vitán

Nem is annyira amerikai, mint inkább norvég rakétarendszert vehet Magyarország, még mindig nem hoztak eredményt a tárgyalások a norvég alap támogatásainak elosztásáról a kormánnyal. Az orosz dezinformációt pedig egyre jobban lehet ártalmatlanítani - többek között ezekről beszélt Olav Berstad, Norvégia budapesti nagykövete a Népszavának adott interjújában.

A tárgyalások folyamatban vannak, megállapodás valóban nem született és nem titok, hogy a kényes pont a civil szervezetek alapja. Egyelőre nem egyeznek az álláspontok arról, hogy ezt az alapot hogyan működtessük - nyilatkozta a diplomata arra az interjúban arra a kérdésre reagálva, hogy miként áll az EGT és Norvég Alap ügyében a tárgyalás a magyar kormány és a norvég között. A probléma forrása ugyanis az, hogy Oslo ragaszkodik ahhoz, hogy a civil szervezeteknek jutó 7 milliárd forintnyi támogatást a kormánytól független szervezetek osszák ki, míg a magyar vezetés maga akar erről dönteni. Összesen 70 milliárd forint nem érkezhet meg így Magyarországra.

Magyarország az utolsó az EGT és Norvég Alap támogatását fogadó 15 ország közül, amellyel még nem tudtunk megállapodni. Sajnos közben múlnak a napok, így kevesebb idő jut majd a projektek megvalósítására. A program hivatalosan 2021-ben befejeződik, igaz, lehetséges a hosszabbítás 2024-ig - tette hozzá Olav Berstad.

Viszont az interjúból kiderül, hogy a már Trump-Orbán találkozón is szóba kerülő rakétavédelmi rendszer megvásárlása forog kockán: ugyanis a berendezés legnagyobb részét Norvégia gyártja, az amerikai részhányad kisebb. "Ez egy kiemelkedően sikeres rendszer és reméljük, hogy Magyarország hamarosan meghozza a döntést az ügyben. De ez a kérdés teljesen különálló minden más közös ügytől" - közölte arról, hogy valóban alkutételként merült-e fel a rendszer eladása a civilalap vitájának rendezésében.

Az interjúban Berstad emellett arról is beszél, hogy a brexitet Norvégia is megérezné, mert bár az uniónak nem, de az EGT-nek tagja. "Azt állítani, hogy az EU hanyatlik, objektívan is hibás. Azt hiszem, többet kellene beszélni arról, hogy mennyi pozitívumot hozott a tagállamok polgárainak az unió. A legtöbben, a médiát is beleértve, hajlamosak a negatívumokat és a kihívásokat hangsúlyozni" - fogalmazott a nagykövet.

Az EP-kampány visszatérő témává vált orosz dezinformációról azt mondja, úgy látja, hogy annak hatását sikerül csillapítani. "Elkezdtük megtanulni kezelni ezt a helyzetet. Ami nagyon fontos, mert úgy gondolom Oroszország veszélyes kísérletbe kezdett: Nyugat-Európát próbálja gyengíteni." - vélekedett.

A Heinz-Christian Strache alkancellár bukásához vezető ibizai videó kapcsán azt mondta, hogy maga a botrány egészen elképesztő.