Nagyot bukott Schobert Norbi - megdöbbentő vallomás

Schobert Norbert egykori fitneszedző ma már motivációs trénernek és üzletembernek tartja magát, aki nem csak új dobásáról, hanem álmatlanságáról és nagy tőzsdei bukásáról is nyilatkozott a Forbes-nak. Schobert szerint nem ő, hanem a Buda-Cash találta ki, hogy vigye tőzsdére a cégét és egy külföldi sztárral reklámozza azt, sőt a bukásának is a brókercég volt az oka.

Schobert Norbert először beszélt részletesen a nagy tőzsdei bukásáról a Forbes magazinnak. A fitneszguru szerint nem ő találta ki, hogy tőzsdére viszi a cégét, hanem a Buda-Cash brókercég kereste meg, hogy ez egy jó startup, és ő belement, nagyot álmodott, vitték a távlatok és az ígéretek. Azt is a Buda-Cash találta ki, hogy kell hozzá egy külföldi arc - ő inkább azt a pénzt is márkakampányba forgatta volna. Tárgyalt sok személlyel, Nadallal is, végül André Agassi mellett döntöttek.

Hatalmas volt az érdeklődés, de jött a karaktergyilkosság

Schobert szerint sok tízmillió forintot költöttek el a médiában a tőzsdére lépés kapcsán, Agassi díjazására pedig több százezer dollárt.

Óriási lett az érdeklődés. A brókerek nem győzték a jegyzést, akkora sorban állás volt. De a jegyzés harmadik napjának délutánján kijött az a bizonyos cikk az mfor.hu-n. Azt hazudta, hogy árverezik Norbiék házát, biztos ezért mennek a tőzsdére. Körbement a cikk a teljes magyar médián és utána nemhogy nem jöttek újabb jegyzések, de sokan visszaléptek azok közül is, akik már jelezték, hogy részt vesznek. Totális karaktergyilkosság volt, máig nem tudom, hogy amatőrség, rosszindulat vagy valamelyik konkurens akciója lehetett. Ezért omlott össze a jegyzés

- véli az üzletember.

A Buda-Cash rántotta magával?

Schobert szerint a piac hitt a Norbi Update-ben, osztalékot is fizettek a részvényeseknek, de amikor a Buda-Cash brókerház bedőlt, zárolták a részvények 98 százalékát. Amikor az MNB feloldotta a zárlatot, mindenki eladott mindent, amit tudott. Ez volt szerinte a fő oka a zuhanásnak.

A Forbes újságírójának közbevetésére, hogy a Buda-Cash-sel történtek gyorsíthatták a folyamatot, de a brókercégek akkor azt mondták - a Buda-Casht leszámítva -, hogy túl magas volt a tőzsdei kibocsátási ár, Schobert így válaszolt:

Őszintén mondom, nem tudom. Nem én értékeltem fel a részvényeket, ehhez nem értek. Hittem a profinak tűnő csapatnak.

A minimumjegyzésből 800 milliós bevételük lett, amiből Schobert Norbert szerint ki tudták fizetni a jegyzés költségeit és Agassit. Plusz még a NAV-nak több tízmillió forint szja-t kellett kifizetnie, amikor befagyasztották a Buda-Cash bedőlésekor a számlájukat.

Később a Quaestor brókerház bedőlésével Agassiék is elpártoltak tőle. Schobert szerint sokkal többet költött, mint amit a tőzsde hozott, és az árfolyam miatt durva támadások is érték. Ekkor határoztak úgy a társaság közgyűlésén, hogy visszavásárolják a részvényeket féláron, és elhagyják a tőzsdét. (A cég a beígért fejlesztéseket sem valósította meg, s a pénzügyi felügyelet is elmarasztalta párszor. A részvényeik másfél évig forogtak a budapesti tőzsdén; a részvényenkénti kibocsátási ár 990 forint volt, az MNB-s felfüggesztéskor 252 forintos árfolyamon kereskedtek vele, míg a részvényeket a társaság 440 forinton vásárolta vissza - a szerk.)

Volt pár kemény hónapja

Amikor éjjel felriadsz, mert nem tudod, milyen cikk jelenik meg rólad. Amikor óránként nézed az árfolyamot, és azt látod, hogy mindig lefelé megy. Amikor ülsz a kocsiban, és hallod a szívdobogásodat, meg amikor a saját közgyűlésed előtt nem tudsz aludni egész éjjel. Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru! Miközben a szívedet kitetted, hogy mindenkinek jó legyen

- nyilatkozta a kemény hónapjairól az üzletember.

A jövő: megújulás és bővülés

A fitneszguru arról is beszélt, hogy megújítja az Update Lowcarb márkát, további franchise boltokat nyit, valamint megjelenik saját márkás termékeivel a kiskereskedelmi hálózatban, hiperekben is kaphatók lesznek. "Erős megindulás tehát itthon a retailben lesz, de ezzel párhozamosan várunk egy 30-40 százalékos növekedést a magyar franchise-ban és a boltok számában is" - mondta Schobert. Eddig a márka bolti forgalma évi 4-5 milliárd forint volt, amiben benne van az ételszállítás, a franchise-boltok forgalma, valamint a kiskereskedelemben már kapható sole-mizós Update-termékek is.

Szeretnénk, ha az Update idén megduplázná magát.

Schobert ma már motivációs trénernek és üzletembernek tartja magát, akinek az a küldetése, hogy a termékeivel hozzásegítse az embereket egy egészségesebb és ezáltal egy jobb élethez. Ebben akarok sikeres lenni - zárta az interjút az üzletember.

A kép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila.