Nagyot drágul a népszerű karácsonyi zárvatermő

Megkezdődött a diószezon, azonban a termés mennyisége a tavalyi évhez hasonlóan nem lett kiemelkedő. A dió ára évről-évre emelkedik, idén a tapasztalatok szerint már 10-20 százalékkal többet kérnek érte, mint tavaly. A drágulás annak köszönhető, hogy a termést súlyos betegségek tizedelték, melyek terjedésének az idei időjárási szélsőségek kedveztek - figyelmeztet a hellovidék.hu.

A portálnál megnézték, mennyiért lehet most kapni egy kiló diót az ország különböző pontjain - szerintük elképesztő különbségek vannak. Tavaly mintegy 30 százalékkal kevesebb dió termett, mint 2017-ben, melynek köszönhetően duplájára kúszott fel a dió kilogrammonkénti ára. 2017-ben még 1000 forintból kijött a bejglibe való töltelék, 2018-ban már 2000 forinttal kellett kalkulálni, de akadt olyan üzlet is, ahol 7000 forintot kértek el egy kilogramm dióért. A tavalyi drágulás oka egyértelműen a szélsőséges időjárás volt - olvasható a portálon.

Idén a tavalyihoz hasonlóan közepes mennyiségű dió termett az országban, nagyjából 7-7,5 ezer tonna között volt a várható termésmennyiség, mely a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal kevesebb. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke szerint a dió idén az előző évek átlagánál 10-15 százalékkal többe kerül. Apáti Ferenc szerint az idei dió minősége kiváló, de a dióburok-fúrólégy éppen azon dunántúli ültetvények termését károsította, ahonnan a dióbél jelentős része származik. Ez vezetett a dióbél kínálat csökkenéshez, a fogyasztói árak növekedéséhez.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint ezen a héten a budapesti nagybani piacon 3650 forintért árulták a hazai diót, míg ez az ár tavaly ilyenkor 3200 forint volt. Ez eddig 14,06 százalékos áremelkedést jelent egy év alatt. A fogyasztói piacokon még ennél is borsosabb a dió ára: a Vámház körúti fogyasztói piacon most 3400, a Fehérvári úti piacon pedig 3980 forintot kérnek egy kiló termésért.

A vidéki fogyasztói piacokon nem volt tapasztalható ekkora mértékű áremelkedés. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az árusok a magas ár miatt attól tarthatnak, hogy rajtuk marad az áru. A szegedi fogyasztói piacon tavaly 3500 forintért árulták a termés kilóját, a héten pedig 3800 forintot kértek érte. Ez 8,57 százalékos áremelkedést mutat. A debreceni fogyasztói piacon tavaly ilyenkor elképesztően sokat, 5000 forintot kértek a dióbél kilójáért, ezzel szemben most 3000 forintba kerül a termés, mely 40 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor.

A mostani 4000-5000 forintos fogyasztói ár azonban még nem a csúcs, további drágulás jöhet. A kereskedők szerint az ünnepekre akár 7000 forint is lehet a dió kilónkénti ára, a dió áremelkedése miatt pedig a karácsonyi bejgli is drágább lesz. Az áruházláncokba is most kezd el beszivárogni a dió: a Lidl diszkontláncok akciós kínálatában holnaptól 1699 Ft/kg-os áron lehet megvásárolni a héjas diót. A piacokkal összehasonlítva eddig a boltok árulják a legborsosabban a termést: a Tescóban már 4199 forintot kell fizetni egy kilogramm héjas csemegéért. Pucolt, lédig dióbél még nincs a hazai boltokban, csupán előre csomagolt, 100-200 grammos kiszerelésben lehet őket megvásárolni, melyek kilogrammonkénti ára már meghaladja a 7000 forintot.

