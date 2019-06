Nagyot drágultak a balatoni strandok

Jól vizsgáztak a balatoni strandok: a nyilvánosan látogathatókból csak kettő nem kapta meg a kiváló minősítést. Viszont ennek idén meg is kérik az árát, akár 30 százalék körül is drágultak a belépők néhány helyen. Vannak üdítő kivételek is, ahol még olcsóbb is lett a szolgáltatás.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a szezon elején 135 strandot sorolt be a legutolsó mérések alapján. Közülük 29 valamilyen szálloda vagy más üdülő zárt, esetleg korlátozottan nyilvános strandja, ebből kettő nem kapta meg a kiváló minősítést, eggyel lejjebbi kategóriába sorolták ezeket - derül ki a Balatontipp.hu cikkéből. A két lemaradó érdekes módon a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatonalmádi Hotel Bál Resort - egykori Ramada - míg a másik a Tiborcz Istvánhoz köthető Zala kemping.

További három strand (a Balatonkenese Honvéd kemping strand, Balatonfüred Széchenyi strand és a Badacsonytördemic Honvéd üdülő) pedig "Besorolás alatt" fokozatba került. Viszont a teljesen nyilvánosan látogatható 106 fürdőhely közül 104 kiváló minősítést kapott, csak a politikai hírnevet szerzett Balatonőszöd községi strandja, valamint a Badacsonytördemic Herczeg Ferenc strandfürdő vár még a "Besorolás alatt" kategóriában.

Beindult a drágulás

A portál megemlíti, hogy bár önkormányzati választások alatt egészen ritkán emelnek csak árat a strandokon, most mégis mintegy 20 strandnál számoltak 15-28 százalék közötti emelést. A strandüzemeltetők az egyre emelkedő bérterheket és az igénybe vett szolgáltatások díjainak növekedését nevezték meg a drágítás okaként. Például az idén a vízimentő szolgáltatásért 40 százalékkal kell többet fizetniük.

A büfék és strandi szolgáltatások árainak idei emelkedése nem éri el a tavalyi szintet: a legolcsóbb csapolt sörök és ízesítés nélküli lángosok 600 forint körüli áron kaphatók a legtöbb helyen a portál szerint. Sokan nem is mernek emelni, mert elfogynának a vevőik. Több helyen a tavalyelőtti 450 forintért adják ismét a lángost, vagyis visszaáraztak. Példaként említik a balatonberényi strandon a Beach Cafe-t, ahol még mindig 450 forintba kerül egy korsó sör, és egy gombóc (finom) fagyiért is csak 250 forintot kérnek.