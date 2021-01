Nagyot lépett a magyar jegybank: még több pénzzel hitelezi a cégeket

Növeli a Növekedési Kötvényprogram keretét a Magyar Nemzeti Bank. Az eredetileg 300 milliárdos, majd 750 milliárdosra emelt keret 1150 milliárd forintra nő.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa keddi ülésén áttekintette a Növekedési Kötvényprogram eddigi eredményeit és megállapította, hogy a program eredményesen szolgálja az indulásakor megfogalmazott monetáris politikai célok elérését. A magas keretkihasználtságára és a továbbra is élénk érdeklődésre tekintettel a monetáris tanács a program keretösszegének 750 milliárd forintról 1150 milliárd forintra történő emeléséről döntött, miközben a program egyes feltételeit is módosította - írja közleményében az MNB.

Az MNB 2019. július 1-jén azzal a céllal indította el a Növekedési Kötvényprogramot, hogy a vállalati forrásbevonás szerkezetének javításán és a kötvénypiac likviditásának bővítésén keresztül növelje a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságát, illetve elősegítse, hogy a gazdasági szereplők a bankhitelek mellett megfelelő mértékben támaszkodjanak erre a típusú finanszírozásra is.

A program kezdete óta eddig összesen 46 vállalat 53 kötvénysorozatának kibocsátására került sor, mely során a vállalatok közel 900 milliárd forint értékű forrást vontak be. A Növekedési Kötvényprogramnak köszönhetően a vállalati kötvénypiac likviditása a jelentősen növekedett, aminek következtében a kötvénypiacról történő forrásbevonásra a vállalatok immár a bankhitellel történő finanszírozás valódi alternatívájaként tekintenek, ezzel bővültek a vállalati szektor forrásbevonási lehetőségei.

A Növekedési Kötvényprogram magas keretkihasználtságára és az iránta tapasztalható továbbra is élénk érdeklődésre tekintettel a Monetáris Tanács arról döntött, hogy a vásárlásokra rendelkezésre álló keretösszeget az eddigi 750 milliárd forintról 1150 milliárd forintra emeli 2021. január 13-i hatállyal. Emellett a Monetáris Tanács a jegybank által vásárolható vállalati kötvények maximális futamidejének 20 évről 30 évre történő emeléséről, valamint a jegybank által egy vállalatcsoporttal szembeni maximális kitettségének 50 milliárd forintról 70 milliárd forintra való emeléséről is döntött 2021. január 13-i hatállyal annak érdekében, hogy tovább segítse a vállalati kötvénypiac likviditásának növelését, ezáltal pedig a hazai nagyvállalati szektor - az európai versenytársakhoz hasonlóan - továbbra is fenntartható, stabil és hosszútávú finanszírozáshoz jusson növekedést támogató beruházásaik finanszírozására.