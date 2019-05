Nagyot nőtt a magyar festékgyártó

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. a 2018-as üzleti évet 12,55 milliárd forint nettó árbevétellel zárta, ami csaknem 14 százalékos növekedés a 2017-ben elért 11,050 milliárd forinthoz képest, és jelentős emelkedés 2016-hoz viszonyítva, amikor a vállalat 10,232 milliárd forintos árbevétellel zárt - mondta Szabó Antal, a festékgyártó társaság ügyvezető igazgatója.

A társaság üzemi eredménye 695,3 millió forint, adózott profitja 689 millió forint lett.

2018-ban a Poli-Farbe 48,638 ezer tonna terméket értékesített, míg 2017-ben és 2016-ban ez a mennyiség 44,555 és 42,714 ezer tonna volt. A társaságnál foglalkoztatottak száma tavaly év végére elérte a 259 főt. Az exportárbevétel a 2016-ról 2017-re történő stagnálás után 2018-ban több mint 50 százalékkal 682,8 millió forintra nőtt.

Szabó Antal kitért arra, hogy másfél éve a Poli-Farbe több mint 1,13 milliárd forintos befektetéssel modern, ipar 4.0-ás termelőüzemet helyezett üzembe Bócsán, ezzel előkészítve a hátteret a további piaci terjeszkedéshez. A korszerű gyáregység bővítése az idén 380 millió forintos beruházással egészül ki, EU-forrásoknak is köszönhetően.

Elmondta, hogy a társaság piaci pozícióinak, exporttevékenységének erősítése érdekében februárban együttműködési megállapodást kötött az FFiL ¦nie¿ka SA lengyel festék- és lakkgyártó vállalattal. A megállapodás részeként a Poli-Farbe üzletrészeinek 80 százaléka a ¦nie¿kához került, 20 százaléka tartósan a jelenlegi magyar tulajdonosok kezében maradt.

Piotr Mikrut, az FFiL Sniezka SA ügyvezető igazgatója kiemelte: a Poli-Farbe, mint a cég neve, mint márkanév a továbbiakban is megmarad. A Poli-Farbe ügyvezetői igazgatói posztját a jövőben is Szabó Antal tölti be, valamint továbbra is üzemelni fog a magyar festékgyártó bócsai gyára, valamint a vállalat itt található kutatás és fejlesztési részlege is.

A magyar és a lengyel vállalatnál a következő időszakban a beszerzéseket, az értékesítést és a marketinget, illetve a kutatás-fejlesztést akarják majd összehangolni - mondta a lengyel festékgyártó ügyvezető igazgatója. Piotr Mikrut kitért arra, hogy a Sniezka csoport 35 éves tapasztalattal rendelkezik a festékpiacon, 1100 embert foglalkoztat, és éves szinten 1,5 millió tonna festéket állít elő.

Szabó Antal beszámolt arról, hogy várhatóan késő ősszel kerül forgalomba a Poli-Farbe legújabb innovációja, a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével közösen fejlesztett fűtőfesték. A helyszínen kiadott közlemény szerint körülbelül 6 négyzetméternyi fűtőfestékkel borított felülettel egy 60-70 négyzetméteres lakást fel lehet fűteni, négyzetméterenként mintegy 375 watt teljesítmény mellett. Falábu Dezső, a Poli-Farbe kutatási és fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a fűtőfesték elektromos fogyasztónak számít, ezért most zajlik az elektromos áramot használó termékekhez szükséges engedélyeztetési folyamat.