Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot változott a forgalom a Balatonon

Tíz nappal hosszabb volt idén a balatoni hajózási szezon, és ez megdobta a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) forgalmát is.

Az 58 napos vízi közlekedési csúcsidőben a flotta 21 személyhajója és négy kompja szállította az utasokat a tóparti települések között, a séta- és programhajók fedélzetén napközben és az esti órákban több mint 150 ezren élvezhették a magyar tenger és környéke szépségeit. Az idei személyhajózás legforgalmasabb napja augusztus 15-e volt, amikor is 14,5 ezren váltottak jegyet a balatoni hajókra - írja a Magyar Nemzet.

A 2019-es hajózási idény október 23-án ér véget, de október 20-án indul egy különhajó is: a szigligeti süllő-, majd a szezonzárás után a november 17-18-án sorra kerülő tihanyi gardafesztiválra is közlekednek. A balatoni komp november 3-ig továbbra is 40 percenként közlekedik. Az első járat Szántódról 6 óra 40-kor, az utolsó 20 óra 20-kor fut ki a tihanyi révből.

A hajóra szálló közönség véleményét kérdőíves kutatással ismerné meg a Bahart. A elégedettségi felmérést végeztek munkatársai a menetrendi, programhajó- és komputasok körében, aminek tanulságait a következő szezon menetrendjének összeállításakor hasznosítják majd.

2008-ban a Bahart állami tulajdonrésze ingyenes vagyonjuttatással és tőkeemelési elvárással került 21 tóparti önkormányzat tulajdonába. Az év elején az állam közel 35 százalékos tulajdonrészt szerzett cserébe azért, hogy elengedte az önkormányzatok 1,42 milliárd forintos tőkeemelési kötelezettségét.

Augusztus végén az állam a tulajdonosok egyhangú támogatásával 6,6 milliárd forinttal megemelte a cég 4 milliárd forintos tőkéjét, és ezzel valamivel több mint 75 százalékos tulajdoni hányadot szerzett.