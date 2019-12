Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyszabású akciót indított a Spar és a Máltai Szeretetszolgálat

A magyarok közel 70 százaléka évente legalább egyszer adományoz a rászorulóknak, többségüket pedig az motiválja ebben, hogy "adni öröm!", vagyis az önzetlenségben érzelmeik vezérlik őket - derül ki egy friss kutatásból. Két évtizedes hagyományokra építve jótékonysági kezdeményezés indult a Spar és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében, több ezer önkéntes részvételével.

Családi tulajdonban lévő cégként, különösen fontosnak tartjuk, hogy javítsunk a családok helyzetén. Ha mást nem is, mindenki vegyen legalább egy kis édességet a gyermekeknek! - mondta az Adni Öröm! élelmiszeradomány-gyűjtő akció megnyitóján Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország ügyvezető igazgatója.

A karácsonyi gyűjtés immár 23. alkalommal indult el, amelynek keretében 2019. december 12. és 17. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csaknem háromezer önkéntese 172 SPAR és INTERSPAR áruházban fogadja a vásárlók adományait.

Az idei kampány alapgondolata az, hogy az akcióban adakozó emberek névtelen jótevői egy másik családnak, amelynek tagjaival valószínűleg sosem fognak találkozni. Ennek ellenére mégis úgy gondoskodnak róluk, mintha saját rokonaik lennének. Ezt a gondolatmenetet fejezi ki a "Lett egy másik családom" szlogen.

"Az Adni Öröm! a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legnagyobb akciója, melyben a karitatív szervezet minden egysége részt vesz. A gyűjtésre kijelölt üzletekben csaknem háromezer önkéntes kéri a vásárlókat arra, hogy aki teheti, ajándékozzon valamennyi tartós élelmiszert a rászoruló embereknek. Az elmúlt évben több tízezren tették ezt meg, az akció végére 284 tonna élelmiszer gyűlt össze, és ebből több mint 30 ezer ajándékcsomagot állítottak össze a Szeretetszolgálat munkatársai - mondta el Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.

Még magasabb szintre emelték az együttműködést

A karácsony előtti, nagyszabású jótékonysági kezdeményezést olyan rendhagyó, figyelemfelkeltő eszközök kísérik, mint egy televíziós kampányfilm, valamint egy motivációkutatás, amely arra a kérdésre kereste a választ, hogy az emberek miért tartják fontosnak, hogy rászoruló társaikon adományozással segítsenek - mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. Az Adni Öröm! 1997 óta tartó történetében ebben az évben kerül sor első ízben arra, hogy egy televíziós kampány kapcsolódik a kezdeményezéshez, amely az elkövetkező hat napban minden nagyobb tévécsatornán elérhető lesz.

Mi ösztönzi az embereket jótékonyságra?

Az önzetlen segítségnyújtásra bátorító kisfilm mellett az áruházlánc idén egy átfogó kutatás keretében az adományozás motivációit vizsgálta és mutatja meg a nyilvánosság számára. A 2019. novemberben 1000 fős mintán végzett kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a 18-59 éves lakosság 68 százalékáról mondható el, hogy valamilyen rendszerességgel adakozik. Az adományozók legnagyobb része, 52 százalékuk azok közé tartozik, akiket az érzelmeik hajtanak az önzetlenségben: jó érzéssel tölti el őket, ha másokon segíthetnek.

A segítőszándék leginkább a rászorulók támogatásában nyilvánul meg, de sokan áldoznak nélkülöző vagy beteg gyermekek számára is. Ezt főleg pénzzel teszik, de szívesen adományoznak ruhát, tartós élelmiszert, gyerekjátékot, tanszert és könyvet, vagyis olyan praktikus és hasznos tárgyakat, eszközöket, szükségleti cikkeket, amelyek a mindennapi élethez nélkülözhetetlenek.



Fotó: SPAR

A felmérés megmutatta azt is, hogy az ünnepi időszakokban a legjellemzőbb az adományozás, de erős befolyással hatnak a cselekvésre buzdító reklámkampányok is, és egyre nagyobb szerepet vállal a fontos ügyek felkarolásában a közösségi média is. Az adományozás formáját illetően a legnépszerűbb a személyes átadás és a kihelyezett perselyekbe történő adakozás, a harmadik helyen pedig a termékadományok üzletekben történő átadása áll.

A kutatás tehát egyértelműen igazolja, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR együttműködése kapcsán sikeresen került meghatározásra és tolmácsolásra a vásárlóknak az adományozás célja, illetve jól lett megválasztva a helyszín és az időpont is. Az akcióban résztvevő üzletek listája megtalálható ezen a weboldalon, ahol az adománygyűjtést is nyomon lehet követni.