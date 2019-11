Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Napelemes erőmű biztosítja a faluban a jobb lakhatást

Egy fűtött szoba rendelkezésre állhasson minden olyan házban, ahol kisgyermeket, gyerekeket nevelnek – ezt a célt határozta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az E.ON Hungária Zrt. a Tiszabőn meghirdetett mintaprogramjában. Napelemes erőművet kap a település, melynek bevételéből kisgyereket nevelő családok lakhatási programját finanszírozzák.

Fenntartható energetikai mintaprogramot indít az ország legelmaradottabb települései között számon tartott Tiszabőn az E.ON Hungária Zrt. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Erről írt alá együttműködési megállapodást Kiss Attila, az E.ON elnök-vezérigazgatója és Vecsei Miklós roma ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.

A megállapodás értelmében a kisgyermeket nevelő családok támogatott lakhatási programban vesznek részt, melynek fedezetét a településen zöldmezős beruházásként épülő napelemes erőmű bevételei teremtik elő.

A tiszabői program egy újabb fejezet kezdete az E.ON és a Máltai Szeretetszolgálat több éves együttműködésében. Korábban az energetikai cég segtett helyreállítani a veszprémi pokoli torony gázellátását, a tatabányai Mésztelepen edig, ahol több mint 200 lakásban zajlott veszélyes és szabálytalan áramvételezés, segítettek kiegyenesíteni a biztonságos és szabályos ellátáshoz vezető utat. Utóbbi alkalommal a két szervezet együttműködése a szociális segítő programokkal együtt végrehajtott mérőcserék és szükséges fejlesztések vezettek eredményre.

A most bejelentett program célja, hogy szabályos és biztonságos áramvételezési lehetőséget alakítsanak ki a településen, a családok térjenek át az előrefizetős mérőkre, váljanak tudatos fogyasztókká - áll az E.On sajtóközleményében. A tiszabői mintaprogramban épülő naperőmű elkészülte után termelődő bevételek szociális kiadásokra nyújtanak fedezetet, a végső cél pedig az, hogy egy fűtött szoba rendelkezésre állhasson minden olyan házban, ahol gyermekeket nevelnek.

Tiszabőn évente mintegy hetven gyermek születik, a 2100 lakosú településen az átlagéletkor 18 év, (az országos átlag 42,7 év). A házak nagy része rossz állapotú, több helyen semmilyen fűtés nincs, és a nyílászárók is hiányoztak. A Máltai Szeretetszolgálat korábbi programjában fényáteresztő polikarbonát lapokkal pótolta a törött üvegű ablakokat, így több tucatnyi épületet sikerült lakhatóvá tenni. A most induló program során olyan lakásokat is előre fizetős mérőórákkal látnak majd el, ahol korábban nem volt, vagy megszűnt a szolgáltatás.