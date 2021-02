Negyedére olvadt a Hungexpo árbevétele

A koronavírus járványhelyzet miatt a Hungexpo Zrt. árbevétele 2020-ban a negyedére esett vissza az előző évihez képest, és ez meglátszik a cég jövedelmezőségén is - mondta Ganczer Gábor vezérigazgató hétfőn online sajtótájékoztatón az MTI szerint.

Kérdésre válaszolva közölte, a Hungexpo tavalyi árbevétele 2,7-2,8 milliárd forint között volt, eredménye pedig 160 millió forint körül alakul.

A vezérigazgató bejelentette, hogy a koronavírus járványhelyzet miatt hozott kormányzati intézkedésekre tekintettel az idén márciusi Agromashexpo, Fehova és Boat Show kiállításokat digitális formában rendezik meg. Kérdésre válaszolva Ganczer Gábor elmondta, ha a kormány március után is fenntartja intézkedéseit, akkor az áprilisra tervezett Construma építőipari kiállítást júniusban rendezik meg. Szerinte van esély arra, hogy az Eucharisztikus világtalálkozót és a vadászati világkiállítást megtartsák az idén.

Ganczer Gábor szólt arról, hogy a koronavírus miatt a Hungexpo tavaly az eredeti tervekhez képest kisebb kiállításokat tudott rendezni, kevesebb látogatói számmal, ugyanakkor érdeklődés mutatkozott a rendezvények iránt az online térben. A digitális kiállítással a fizikai rendezvény közönségének 20-25 százalékát érik el, ezért a virtuális lehetőség biztosítása a szakma kiszolgálása miatt fontos.

Az idén a Hungexpo azzal számol, hogy ha az átoltottság eléri a kívánatos szintet, akkor a második fél évben szép eredményeket tudnak felmutatni a saját szervezésű, a belföldi és a nagy nemzetközi rendezvények megtartásával - mondta a vezérigazgató.

Ganczer Gábor beszámolt arról is, hogy a Hungexpo fejlesztette applikációját, digitális stúdiót hozott létre, és kiegészítő profilként a filmforgatások piacára is szeretnének lépni.

A Hungexpo pavilonjai alkalmasak arra, hogy stúdióként funkcionáljanak filmforgatáshoz, és a kiállításokhoz szükséges szolgáltatások a filmiparban is működhetnek, ezáltal azok az alvállalkozók is munkához juthatnak, akik a fizikai kiállítások leállása miatt most nem dolgoznak - hangsúlyozta a vezérigazgató.

A Hungexpo vezérigazgatója úgy látja, hogy a hazai rendezvényszervezők járványhelyzetben kapott támogatása más európai uniós országokéhoz képest kevés. Példaként említette, hogy Németországban uniós forrásból 850 millió eurós alapot hoztak létre az elmaradt rendezvények kompenzálására pályázat útján, Ausztriában 358 millió eurót, Dániában 280 millió eurót szánnak erre a célra, Magyarországon a rendezvényszervező szakma ilyen segítséget nem kapott.

Tihanyi Klára, a Hungexpo Zrt. stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója rámutatott arra, hogy az idén az első negyedévben fizikai rendezvényeket nem tudnak tartani, ezért alternatív innovatív platformot hoznak létre a partnereknek. Nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve a Hungexpo az easy virtual fair platformot választotta a digitális kiállításokhoz.

Az Agromash Expo március 3-6. között, a FeHoVa és a Budapest Boat Show március 18-21. között lesz virtuálisan elérhető. A virtuális térben a kiállítók digitális standot tudnak kialakítani, ahol feltölthetik az információjukat, és chat funkcióval is rendelkeznek. A látogatók regisztráció után ingyen léphetnek be a virtuális kiállításra, és kezdeményezhetnek beszélgetést a kiállítóval - ismertette Tihanyi Klára.