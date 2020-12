Negyedmilliárd forintért vesz újabb festményt a jegybank

Most Walter Crane, Európa elrablása című festményét vásárolta meg a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank egy magánszemélytől, nettó 240 millió forintért.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményét az ajánlatkérő MNB-Ingatlan Kft. tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben. A felhívásra azért nem volt szükség, mivel a műalkotás egyedi és csak egy tulajdonosa van.

Walter Crane, Európa elrablása című festménye 70,5 x 160,5 centiméteres, olajjal vászonra készült 1881-ben. Az eladó Szánthó András, akivel november 23-án kötött szerződést az MNB Ingatlan.

Mint a Napi.hu megírta, legutóbb, december elején az MNB-Ingatlan Kft. négy Reigl Judit képet vásárolt, nettó 178 millió forintért. A jegybank idei képvásárlása ezzel már 1 milliárd 575 millió forintot tett ki. A mostani vásárlással együtt pedig műtárgyakra már több mint 1,8 milliárd forintot költött a jegybank.

A Kulturális Javak Bizottsága 2008-ban védetté nyilvánította Walter Crane (1845-1915) Európa elrablása című 1881-ben festett olajképét, az angol műalkotások magyarországi ritkaságára tekintettel. Crane, a századforduló neves angol festője és iparművésze 1900-ban önálló kiállításon mutatkozott be Budapesten az Iparművészeti Múzeumban, ahová barátja, Zsolnay Vilmos ajánlotta be. Több magyar városba, valamint Erdélybe, Kolozsvárra és Kalotaszegre is ellátogatott.