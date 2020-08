Négysávos utat adott át Szijjártó Péter

Annak érdekében, hogy növekedjen Magyarország vonzereje, folytatni kell a közúthálózat fejlesztését - mondta Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminiszter, amikor átadta a 471-es főút Debrecen-Hajdúsámson közötti, négysávos szakaszát. A minisztert a nyaralásáról is kérdezték az újságírók.

Szijjártó Péter elmondta: 2010 óta félezer kilométer autópálya, illetve gyorsforgalmi út készült el az országban, és hatezer kilométer főbb utat korszerűsítettek. Idén 214 útfelújítási projekt 642 kilométer úrszakaszt érint, 2024-ig pedig ötezer milliárd forintot költenek közúti és vasúti fejlesztésekre - írja az MTI.

Magyarország központi fekvése is indokolja a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, és példaként említette: amikor a koronavírus-járvány miatt lezárták az ország határait, a feltorlódott forgalomból gyorsan kiderült milyen fontos közlekedési folyosó Magyarország Nyugat- és Kelet-Európa között.

Szijjártó Péter azzal összefüggésben, hogy elkészült a Debrecen-Hajdúsámson közötti 2x2 sávos útszakasz azt mondta, a munka még nem fejeződött be, mert a 471. számú út debreceni belvárosi szakaszát is 2x2 sávossá kell tenni. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. elkészült a tervek módosításával, és a Debrecen 2030 programban elkészül a beruházás. Debrecen az ország keleti részének egyértelmű központja, "hazánk második fővárosa", logisztikai, közlekedési fejlesztése kiemelt kormányzati feladat is - véli a miniszter, aki hozzátette azt is, hogy 21 beruházás "keresi a helyét a fejlesztési ügynökségnél", egy részük célpontja Debrecen.

A 471-es út 4,6 kilométeres, Debrecen és Hajdúsámson közötti 2x2 sávos szakasza nettó 7,4 milliárd forintba került - közölte az MTI szerint Pántya József, a NIF Zrt. beruházási igazgatója.