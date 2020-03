Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Néha nagyon meredek a helyzet, küzdelem a péksütiért, nyerőben a szappan - dolgozók a bolti ostromról

Még, ha van is a raktárban, sokszor képtelenek a dolgozók a vásárlások tempójában visszatölteni a termékeket - számoltak be a Bukszának bolti dolgozók az elmúlt napokról. Beszéltek a türelmesebb és türelmetlenebb vásárlókról, a karácsonyi ostromhoz hasonló keresletről, a legmenőbb termékekről is.

Bár a vásárlási láz miatt ideiglenesen kiürülhetnek polcok a különböző boltokban, egyelőre a boltláncok, az őket kiszolgáló beszállítók bírják a tempót. Koronavírus: az Auchan, a Penny, a Tesco és a többi boltlánc üzent a vásárlóknak Pénteken délelőtt például volt olyan budapesti diszkont, ahol nem volt hely a parkolóban és sok pult, például a narancslé-részleg üresen állt. A boltláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség azt kéri, hogy a vevők ne halmozzanak fel feleslegesen nagy tartalékot. Ezzel ugyanis felborulhat az ellátási rendszer. (Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.) Türelmetlenebbek és türelmesebbek A vásárlási rohamok miatt beszéltünk több áruházlánc üzleteiben (Aldi, Tesco, Lidl, Auchan) dolgozó eladóval, akik egytől egyig név nélkül nyilatkoztak, mondván nincs jogosultságuk hivatalosan információt adni a mostani helyzetről és nem szeretnének ebből bajt maguknak. Amúgy az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Tesco és a Spar sem ad információkat külön-külön, a cégeket képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség a "szóvivőjük". (A boltosok kérésére nem írjuk le, hogy melyik üzlet munkatársa nyilatkozott.) Valamennyi dolgozó azt mondta, hogy egyelőre az üzletek és ők is állják a rohamokat, de nem mindig könnyű. Sok vásárló nem érti meg, hogy nem tudnak egyszerre minden polcot visszatölteni, de igyekeznek. Szerintük az emberek többsége azért türelmes, elfogadják, ha éppen valami nincs, az egyik gyakori kérdés: "De mikor lesz újra?". Ha nincs zacskó, ott az uzsonnás Az utóbbi napokról az egyik aldis munkatárs azt mondta: "Néha meredekebb a helyzet, mint karácsonykor. Két kamion jött ma, pedig egy szokott. Péntek este is van feltöltés, amire csak az ünnepek előtt szokott szükség lenni". Egy tescós és az egyik Lidlben dolgozó eladó pedig azt mondta, a cukor és a liszt a "legmenőbb" a vásárlók körében, na és persze a konzervek. Küzdelem a péksütiért, zacskóhiány, halparádé Egy másik aldis munkatárs szerint egyértelműen látszik, hogy a halételekre nem "buknak" a magyarok. A sertéstarja, sertéscomb, csirke- és pulykamell hamar elfogy, ahogy sok fagyasztott zöldség is, de a mirelit halakból óriási a kínálat. Nyilván azért is van így, mert a halételek drágábbak, de látványos a különbség a többi húshoz képest. "Péksütikért szokott nagy küzdelem lenni. A pékpultnál olyan is volt, hogy elfogyott az összes péksütis zacskó. Az egyik vásárló ezért vett uzsonnás zacskó-csomagot kétszáz forintért, még a boltban kibontotta és azokba tette a kenyeret és a bagetteket" - számolt be az egyik diszkontlánc munkatársa Egy másik dolgozó a szappankeresletről beszélt. Azt mondta: "Szintén rendszeresen érdeklődnek, hogy miért nincs, mikor lesz alkoholos kézfertőtlenítő, erről úgy tudjuk, Európa-szerte hiány van. Szappanból jól állunk. Úgy tudom, a szappan még jobb is, de ezt nem minden vásárló hisz el. Aki igen, az vesz azonnal első látásra két-három hónapra elegendő szappan""