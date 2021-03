Nem kapják meg a távmunkában dolgozók, ami jár nekik

A vállalatok vonakodnak hozzájárulni a home office-ban foglalkoztatott munkavállalók költségeihez, pedig tavaly november óta megvan erre a lehetőségük. Az összeg nem nagy, de jól jöhet.

Az idén május 23-ig állapodhatnak meg a törvényi keretektől eltérően a távmunkáról a munkáltatók és a munkavállalók - írja az énpénzem.hu. Ezzel számos könnyítés válik lehetővé, a többi között szabadon választható a munkavégzés helye. A távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is történhet. A munkáltató az előző év novembere óta hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz, a költségtérítés legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka.

Ez az összeg az idén havonta 16 740 forint lehet, de ahogy a hírportál olvasói közül sokan jelezték: nem adják. Nem csak a költségtérítés hiányát panaszolják sokan, hanem azt is, hogy munkáltatójuk még akkor sem engedi az otthoni munkavégzést, ha a feladatok ezt lehetővé tennék. "Mit mondjak azoknak, akiknek muszáj bejönniük?" - érvelt például egyik olvasónk főnöke.

Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group adótanácsadási partnere hangsúlyozta, hogy az adómentes támogatáshoz írásban módosítani kell a munkaszerződést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az adómentes támogatás mellett a munkáltatónak biztosítania kell a munkavégzéshez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket is, tehát adott esetben a dolgozó által használt laptop, az egészséges ülőmunkát biztosító "irodai" szék és az internet-hozzáférés is ezek közé sorolható.