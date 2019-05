Nem csak boltokban utazik a magyar Aldi - új munkahelyek a láthatáron

Új épületbe költözött az Aldi informatikai támogatási központja Pécsett, ezzel párhuzamosan pedig újabb szolgáltatásokat nyújt a pécsi részleg az európai diszkont-hálózat tagjainak. A profilbővítés folyománya ötven új munkahelyet hoz létre a baranyai megyeszékhelyen a vállalat.

Immár hat éve, hogy Biatorbágyon 2013 januárjában megkezdte működését az Aldi Dél vállalatcsoport európai üzleteinek informatikai támogatását végző it-központ. A magyarországi áruházakat üzemeltető Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. keretén belül létrehozott osztály működésének kezdetén magyar, német és angol nyelven nyújtott első szintű, úgynevezett first-level informatikai támogatást mintegy 3300 európai Aldi-üzletnek. Az osztály által nyújtott szolgáltatás az áruházak rendeltetésszerű működéséhez szükséges informatikai berendezésekre és alkalmazásokra terjedt ki.

Tavaly önálló cégbe, az Aldi International IT Services Kft.-be (Aldi IIT) szervezte a vállalat ezt a szolgáltatást, és ezzel párhuzamosan a biatorbágyi egység mellett Pécsett is szolgáltató központot nyitott a cég. Az Aldi IIT Magyarországról támogatja többek közt az Aldi Dél vállalatcsoport új informatikai rendszerének üzemeltetését és biztosítja mintegy 3800 európai Aldi-üzlet informatikai rendszerének zavartalan működését. A vállalat szakemberei a magyar mellett német, angol, olasz, szlovén és francia nyelvterületű országoknak nyújtanak támogatást.

Idén további fejlesztést hajt végre a vállalat: bővíti az Aldin belül nyújtott szolgáltatások portfólióját, és az európai üzlethálózat informatikai rendszerének támogatása mellett immár 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház it-rendszerének is támogatási szolgáltatást nyújt. Emellett a vállalat bizonyos informatikai rendszereinek monitoring tevékenységét is a pécsi központ végzi.

A most felvett tevékenységi körökhöz új, a korábbinál lényegesen nagyobb ingatlanba költözött áprilisban a pécsi központ, amelyet az önkormányzattól bérel a vállalat. Ezzel párhuzamosan az eredeti tervhez képest 50 százalékkal növeli létszámát Pécsett a cég és még ebben az évben 50 fő felvételét tervezi. A szolgáltatások bővítése magával vonja azt is, hogy újabb pozíciók válnak elérhetővé a pécsi és környékbeli munkavállalók számára: az IT service desk agentek mellett operátorokat és csoportvezetőket is keres a vállalat a baranyai központba.