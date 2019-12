Nem férnek hozzá a bankszámláikhoz külföldön a magyarok

Nagyobb biztonságban vannak a számlák, amióta él a PSD2 szabályozás, de külföldre gyakran nem jutnak el az erős ügyfélhitelesítéshez szükséges sms-ek. A külföldön élő magyarok pedig panaszkodnak, hogy nem férnek hozzá az itteni bankszámlájukhoz.

Szeptember közepétől új korszak köszöntött be a bankok és a bankolók életében a PSD2-szabályok hatályba lépése kapcsán. Kötelezővé vált az erős ügyfélhitelesítés, vagyis egy egyszerű jelszóval már nem lehet belépni vagy tranzakciókat végezni az internetbankokban, és a bankkártyás vásárlásoknál is gyakrabban kérik a pin-kódot, mint korábban. A cél a nagyobb biztonság, de a bonyolultabb rendszer hibákkal is jár.

Nem jön meg az sms

Már a szabályozás bevezetése előtt több ország pénzügyi felügyelete jelezte az európai bankhatóságnál (EBA), hogy halasztást szeretne, mert lesznek problémák különösen az internetes vásárlásoknál. Magyarországon is elhalasztották az erős ügyfélhitelesítést az ilyen tranzakcióknál egy évvel. Az erős ügyfélhitelesítés lényege az, hogy két lépcsőben kell azonosítania magát a kliensnek, mielőtt jóváhagy egy tranzakciót. Nem elég például ismernie az internetbanki jelszavát, vagy a bankkártyája adatait, de egy másik, egyszer használatos kóddal vagy biometrikus azonosítóval is le kell okéznia a műveletet.

Az egyszer használatos kódokat sok banknál sms-ben küldi ki, ezek viszont nem mindig érkeznek meg - panaszolták a Napi.hu-nak banki ügyfelek. Az MKB-nak például több Belgiumban élő kliense is azt tapasztalta az elmúlt hetekben, hogy nem tudta használni az internetes banki felületet, mert nem kapja meg a bank sms-eit. Az MKB a Napi.hu-nak azt nyilatkozta, ez csak akkor fordulhat elő, ha nem jó telefonszámot adott meg a banknál, de a telefonszám az ügyfél állítása szerint jó.

A kutya valószínűleg máshol van elásva. Megtörténhet ugyanis az is, hogy a mobilszolgáltatónál akadnak el a külföldről érkező üzenetek. Az OTP-nél legalábbis arra figyelmeztetnek, hogy a külföldi mobilszolgáltató esetében csak akkor mennek ki az sms-ek, ha a külföldi szolgáltató számára a Magyar Telekom sms-roaming szolgáltatást biztosít. Azt viszont, hogy az sms-roaming szolgáltatás rendelkezésre áll-e, az OTP Bank nem vizsgálja, annak feltételeiről a mobilszolgáltató nyújt tájékoztatást.

Vannak alternatívák

A hazai bankok mindenesetre állítják, ki tudják küldeni külföldi számokra is az sms-eket, és így is tesznek, de az üzenetek mégis elakadnak, egy unicredites ügyfél például Angliában nem kapja meg a jóváhagyást megerősítő sms-eket. Az UniCreditnél az sms mellett létezik úgynevezett mobil token, illetve fizikai token is, ami alkalmas a kétlépcsős azonosításra. A mobil tokenre nem sms-ben, hanem push üzenetben érkeznek meg a kódok. Az MKB-nál is van olyan mobil applikáció, amellyel elvégezhető a két lépcsős azonosítás.

Ahol mobilbank van, ott általában könnyebb az ügyfelek helyzete, az OTP-nél például egy QR-kód beolvasásával is megtörténhet az erős hitelesítés, ha ez nem működik, akkor kérhet az ügyfél sms-t. Az Ersténél is vannak, akik már push üzenettel vagy mobilbankkal azonosíttatják magukat, de a felhasználók zöme még sms-t kér. A CIB-ügyfelek mobilalkalmazással és fizikai tokennel válthatják ki a bizonytalanabb sms-eket, sok szolgáltatónál viszont nincs más csak az sms.

A K&H ugyan ad a bankban elektronikus azonosítót, de a tranzakciók megerősítéséhez sms-ben küldött kódot kell kérni. A Takarékbank is csak sms-t küld, és a Budapest Banknál sincs ez másként, igaz, a hitelintézet tervezi a jövőben a QR-kód alapú beléptetés, valamint a push üzenetben történő erős ügyfélazonosítási rendszer bevezetését.