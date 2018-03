Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem fizet a patinás magyar gyár - bajban a dolgozók

A szombathelyi közgyűlés februárban döntött arról, hogy 50 millió forint tagi kölcsönt ad a súlyosan eladósodott Styl Fashion Ruhaipari Kft.-nek. Ám a cég vezetése megakadályozta, hogy a város segítséget nyújtson. A hétvégén bejelentették: egyelőre nem tudnak bért fizetni a gyár dolgozóinak. A időzítés nem túl szerencsés, hiszen az önkormányzat 25 százalékos arányban tulajdonos a Styl-ben.

Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselőjének közbenjárására az állam 2018 februárjában további pénzügyi segítséget kívánt nyújtani. A szombathelyi közgyűlés februárban zárt ülésen döntött arról, hogy 50 millió forint tagi kölcsönt ad a cégnek, ám a Styl ezt visszautasította - értesült a nyugat.hu.

A regionális portál úgy tudja, hogy az 50 milliót ez év végéig kellett volna visszafizetni, ráadásul az önkormányzat ekkora értékű jelzálogot akart bejegyeztetni a cég épületeire. Ehhez viszont a tulajdonosok taggyűlésének hozzájárulása kellene, ezt azonban nem kapta meg a menedzsment, így az ügyvezető nem írhatta alá a szerződést.

A kölcsönt egyébként azonnal a cég adótartozására kellett volna fordítani, azóta pedig a NAV 150 milliós inkasszót jegyeztetett be a gyár számlájára, tehát ez az 50 millió mindenképpen az adóhatóságnál kötött volna ki.

Hiába írják a leveleket

A nyugat.hu szerint a városvezetés egy 2,2 millió eurós fejlesztést is számon kért a Styl tulajdonosain. Ez a fejlesztés azonban nem ígéret, hanem egy lehetőség bejelentése volt, mégpedig az állami segítségre alapozva.

A februári közgyűlési döntés után a nagytulajdonos három levelet is írt a polgármesternek, azzal, hogy az 50 millió nem segít a cégen, ehelyett annak stratégiai átalakítást kellene végrehajtania. Utalt arra is, hogy tavaly októberben a menedzsment összeállított egy 320 milliós támogatásra alapozó üzleti tervet. Az állami segítségnek ugyanakkor nyoma sincs, mely mostanra kritikus helyzetbe sodorta a céget.

Nincs fizetés, demonstráció lesz

Jelenleg már ott tart a gyár, hogy március 10-én nem tudtak bért fizetni, az ügyvezető azt sem tudta megmondani az alkalmazottaknak, hogy mikorra várható a fizetés. 400 ember megélhetéséről és munkahelyéről van szó, így az ügyvezető végső esélyként a miniszterelnökhöz fordult segítségért.

A szakszervezet már lépett is, hétfőre, március 12-re demonstrációt szervez a szombathelyi polgármesteri hivatal elé. A Styl ügyvezetője pedig március 19-re összehívta a tulajdonosok rendkívüli taggyűlését. A taggyűlésre Puskás Tivadar polgármester is hivatalos, az önkormányzat ugyanis jelenleg is 25 százalékban tulajdonosa a gyárnak.

A Styl régóta gondokkal küszködik: 2014-ben 1,47 milliárd forintnyi állami mentőövet kapott, ebből viszont csak 500 milliót fordítottak a gyárra, 970 millió a felszámolóhoz ment, amelyet hitelezők között osztottak fel.

A társaság a 2016-os évet 1,217 milliárd forintnyi mérlegfőösszeggel és mínusz 533 millió forint veszteséggel zárta.

