Nem kell az állami ingyenpénz a konvektorokra

Több mint negyed év alatt se jegyezték le a pénteken záruló gázkonvektorpályázat két éve még elkapkodott keretét. Leváltották a területért felelős államtitkárt is menetközben, de így sem fogy a kétmilliárd forintos keret.

Péntek éjfélig adható be támogatási kérelem az állami gázkonvektorcsere-program konvektor2019.nfsi.hu című oldalán. A kétmilliárd forint keretű kiírás szerint a kormány a vissza nem térítendő támogatásokat osztó Otthon Melege Program (OMP) részeként május 22-e óta lakásonként a beruházás 60 százalékát meg nem haladó összeget, legfeljebb 750 ezer forintot biztosít konvektorok cseréjére - kezdi cikkét a Népszava, amely felidézi, hogy két éve még szétkapkodták órák, vagy hetek alatt a támogatási keretet.

Most viszont nem pályáznak a magyarok: egy teljes negyedév után most még mindig lenne forrás a fejlesztésekre. Az ok viszont nem az, hogy elfogytak a fejlesztésre váró gázkonvektorok, mivel a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. hárommillióra teszi az elavult - környezetszennyező, magas fogyasztású, olykor életveszélyes - gázkonvektorok hazai számát. Viszont most a szervező Innovációs és Technológiai Minisztérium is csak maximum 15 ezer pályázattal számol.

Lehetséges magyarázat lehet a lanyhuló pályázási kedvre, hogy Czabarka Mihály, a pályázatírással foglalkozó Projectdoctor Kft. ügyvezetője szerint sokan tervezhetnek más típusú fűtési módokra váltani is. Nem tett jót a kiírásnak a lecsökkentett támogatási arány sem, még ha az elszámolható beruházások körét ki is bővítették.

Időközben egyébként kirúgták a lap szerint az az ITM illetékes fenntarthatósági államtitkárságának vezetőjét, Weingartner Balázst, aki szeptember 1-jével távozhat. A Népszava úgy értesült, hogy Weingartner távozása veszélyezteti a családi házak felújításának júniusban általa még idén nyárra ígért kiírását éppúgy, mint a szintén kilátásba helyezett társasházi támogatást.