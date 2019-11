Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem lankad az árverezési kedv novemberben sem

Tele a hazai aukciós naptár ezen a héten is, a húzónevek közül Munkácsy, Gulácsy és Rippl-Rónai egy-egy alkotását árverezik, és igazi csemege lehet a műgyűjtőknek Fekete István író Bogáncs kutyáról készült fotója és Ady Endre egyik kézzel írt levele is.

Axioart , 2019. november 20. szerda, 06:20 Fotó: Axioart - Rippl-Rónai: Zorka fehér kalapban

A modern magyar kerámia megteremtőjeként számon tartott Gádor István hagyatéka, saját kiemelkedő darabjai mellett a kor legnagyobb művészeitől kapott festményei és szobrai is szerepelnek a BÁV Zrt. 75. Művészeti aukciójának kínálatában. A kétnapos árverésen november 19-én ezüst műtárgyakat és ékszereket, 20-án pedig festményeket és porcelánokat árvereznek el a MOM Kulturális Központban.

Gádor István hagyatékában legféltettebb saját művei mellett barátaitól kapott festmények és szobrok is találhatók. Gádor az 1920-as években egy képzőművészeti csoportban találkozott Dési Huber Istvánnal, tőle kapta A Budakeszi gépház vörös kéménye című festményt, amelyre 4,8 millió forinttól licitálhatnak az érdeklődők. Gyakori vendég volt nála Kmetty János, Scheiber Hugó, Bene Géza és Pekáry István is, akiktől ugyancsak szerepel egy-egy műalkotás a kínálatban. A felbecsülhetetlen értékű művészbarátságokat őrző hagyaték ezen felül többek között Lossonczy Tamástól, Novotny Emiltől és Mattioni Esztertől is őriz műveket.

Az aukció további tételei közül kiemelte Munkácsy Mihály egyik leghíresebb festményéhez, a Zálogházhoz készült tanulmányát: az Anya gyermekével II. című alkotás kikiáltási ára 28 millió forint. Licitálhatnak az érdeklődők Rippl-Rónai József 4,6 millió forintról induló Zorkájára vagy Gulácsy Lajos sokat reprodukált Romantikus táj nőalakkal című festményére is, amelynek kikiáltási ára 38 millió forint lesz.



Rippl-Rónai József: Zorka fehér kalapban, 1920-as évek eleje

A kortárs anyagban Nádler István, Hencze Tamás, Orosz Gellért és Hincz Gyula művei mellett többek között Gyarmathy Tihamér érett korszakából származó egyik alkotása, a Ragadozó is megtalálható. A kép kikiáltási ára 4,8 millió forint.

A műtárgynapon az érdeklődőket gazdag Zsolnay-anyag várja, amely idén először modern alkotásokkal is kiegészül. Mindezek mellett a kínálatban megtalálhatók még párbajpisztolyok, vadászpuskák, valamint díszített kardok és szablyák is. A rendezvényt az Axioart Live szolgáltatásának köszönhetően otthonában is nyomon követheti, a második napra itt jelentkezhet.

November 20-án tartja 35. árverését a Múzeum Antikvárium. Az aukció sztártétele Fekete István Huszonegy nap című kisregényének teljes, autográf kézirata. Az 35 sűrűn teleírt, A/4-es oldalon zöld, kék és piros tintával, valamint ceruzával írt szövegben nagyon sok a kihúzás, átírás, javítás. A kisregény első kiadása 1965-ben a Magvető kiadó gondozásában jelent meg "21 nap" címmel, melyben további 3 mű, a Hú, Ci-nyi és a Cönde is helyet kapott.

Igazi ritkaságszámba megy az a fotó, amit Fekete István készített Bogáncs kutyáról. A fénykép verzióján Fekete István tintával írt autográf sorai olvashatóak: "Bogáncs figyelő "stellung"-ban. Mindent meg akar érteni és hiába magyarázom neki, hogy nem érdemes...". Az aukció teljes katalógusa itt található.

Fekete István fotója, Bogáncs

Az Studio Antikvárium árverésén folyóiratok, kéziratok, metszetek és térképek kerülnek kalapács alá. A november 21-ei árverés legdrágább tétele Jules Dumont d'Urville admirális, térképész és botanikus Voyage de la corvette l'Astrolabe című műve. A tétel az 1830-1835 között kiadott Zoologie négy kötetéhez tartozó atlasz tábláinak legszebb darabjait tartalmazza. A szövegköteteket Joseph Paul Gaimard (1796-1858) és Jean René Constant Quoy (1790-1869) zoológusok írták. A tudományos leírás első kötete foglalkozik az úton megfigyelt emlős-, madár- és halfajok leírásával, a további 3 kötet a molluszkákat (puhatestűek), a zoofitákat (növényállatok) írja le, valamint rendszertani kérdéseket tárgyal. A zoológiai mű 1,8 millió forintos kezdőárral várja a licitálókat. Az eseményen az Axioart Live szolgáltatásának köszönhetően online is leadhatja licitjét.



Voyage de la corvette l'Astrolabe

A Boda Galéria november 21-én tartja 31. művészeti árverését, ahol festmények, grafikák és műtárgyak kerülnek kalapács alá. Az aukció teljes katalógusa itt tekinthető meg.

November 22-én a debreceni Bihar Antikvárium tart könyvárverést. Az aukción könyvek, képeslapok, kéziratok, apró nyomtatványok, plakátok, grafikák, folyóiratok és fotók kaptak helyet. A teljes katalógust itt nézheti meg.

A Szőnyi Antikvárium 44. árverése több mint 600 tétellel várja az érdeklődőket. A november 23-ai esemény tételei közül külön említést érdemel Ady Endre Kacziány Gézához írt autográf levele. Az irodalomtörténeti ritkaság 800 ezer forintos indulóárat kapott. Az Axioart Live szolgáltatásnak köszönhetően ezt az aukciót is nyomon követheti online.