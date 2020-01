Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nemcsak a falvakban hullanak a Coop-boltok

A magyar üzletlánc többségében franchise rendszerben üzemeltet boltokat szerte Magyarországon. Sopronban az utóbbi években több Coop is bezárt, a Hajnal téri volt az utolsó még megmaradt egység. Tavaly év végén, 48 évvel jogelődje, az ÁFÉSZ megnyitása után azonban ez a bolt is végleg bezárt - írja az Ikvahír.hu.

A Sopronbánfalva városrészben bezárt áruháznak otthont adó épületben több kisebb üzlethelyiséget alakítottak ki, de hogy mi lesz ezek sorsa, az egyelőre nem ismert. A bánfalviak viszont választhatnak, vagy az áruházzal srégen található Parolát választják, vagy utaznak/gyalogolnak a közel 2 kilométerre lévő Aldi- vagy Lidl-áruházakig, esetleg a Kertvárosi Vásárcsarnokig - olvasható a portálon.

A Napi.hu korábban megírta: már Orbán Viktor miniszterelnök is támogatja a tervet, hogy az állam pénzügyi segítséget nyújtson a kistelepüléseken működő, magyar tulajdonú élelmiszerboltoknak, amelyek közül sok még működési költségeit is alig bírja kitermelni. A becslések szerint évi 12-14 milliárd forintos támogatási igényű program azonban már nem terjedhetne ki a 2 ezer főnél népesebb települések boltjaira, így a sopronbánfalvihoz hasonló sorsú egységek mindenképp kénytelenek lesznek majd szembenézni végzetükkel.

A kisboltokra, illetve a magyar üzletláncok egységeire ugyanis nem csak a települések elnéptelenedése, hanem a konkurensek - elsősorban a német diszkontláncok - elszívóhatása is képes csapást mérni. A beszámolók szerint például amikor a Penny Market megnyitotta albertirsai üzletét, kiderült, hogy nem csak a 12 ezer lakosú kisvárost fogja a bolt kiszolgálni, hanem a környező települések lakóit is. Emiatt a szomszédos községekben pár év alatt több kisboltnak be kellett zárnia.

Az ÁFEOSZ-COOP szövetségtől nem közöltek adatokat lapunknak arról, hogy tavaly hány Coop-egységet kellett bezárni, de az biztos, hogy a soproni korántsem volt az egyetlen. Az elvándorlástól sújtott Nyugat-Magyarországon például 2019 végén a csáfordjánosfai Coop is bezárt, ez pedig a szomszédos boltnélküli település lakóit is fájdalmasan érintette.