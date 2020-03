Nesze neked, magyar GDP: leáll a Mercedes is Kecskeméten

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti üzeme legkésőbb várhatóan két hétre leáll - adta hírül a cég.

Az egyre súlyosbodó COVID-19 koronavírus világjárvány miatt a Daimler kedden azt a döntést hozta, hogy egyelőre két hétre megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén, illetve a munkát egyes adminisztratív területeken. A konszern ebben a tekintetben a nemzetközi, regionális és lokális hivatalok ajánlásai szerint jár el.

Ez a megszakítás a Daimler európai autó-, kisteherautó- és haszongépjármű-gyáraira vonatkozik, és ezen a héten megkezdődik. A most meghozott intézkedések esetleges meghosszabbítása a helyzet további alakulásától függ. Mindenhol, ahol a működést továbbra is kötelező fenntartani, a Daimler megteszi a megfelelő lépéseket a munkatársak megfelelő védelme érdekében.

Ez a döntés a kecskeméti Mercedes-Benz gyárat is érinti, amely legkésőbb hétfőtől, előre láthatólag két hétre megszakítja a munkát.

- írja a cég.



Azon munkavállalóink, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi, hétfő óta home office-ban dolgoznak. Azon kollégák, akiknél az otthoni munkavégzés nem megoldható, viszont a gyermekük felügyelete miatt mégis otthon kell maradniuk, erre a hétre szabadságot vehettek igénybe.

A termelés megszakítása idejére egyrészt a kollektív szerződésnek megfelelően bevezetett munkaidőkeretet alkalmazzák, illetve ezen időszak egy részében számukra kollektív szabadságot rendeltek el. Így biztosítják ebben az időszakban is a kecskeméti gyár munkatársainak fizetését.

Leállások mindenhol

Korábban több autógyár is üzembezárást jelentett be. A Peugeot, Opel és Vauxhall márkákat gyártó franca PSA azt közölte, hogy egyelőre március 27-ig teljes európai autógyártását felfüggeszti. Az olasz-amerikai Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is ugyanígy tesz az európai üzemeinek döntő részében.

Kéthetes kényszerszünet jön a Volkswagen legtöbb európai gyárában, amely a győri Audit is érinti.

A Ford Motor Company minden jármű- és motorgyártást elfüggeszt Európában.

A Toyota is a legtöbb európai gyártóüzemében határozatlan időre felfüggeszti a termelést március 18-tól. Az érintett üzemek:

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), Onnaing, Franciaország - a gyártás már leállítva,

Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) Burnaston és Deeside, Egyesült Királyság - leállás március 18-tól,

Toyota Peugeot Citroen Automobiles (TPCA) Kolin, Csehország - leállás március 19-től.

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP)Walbrzych és Jelcz-Laskowice, Lengyelország - leállás március 18-tól,

Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) Sakarya, Törökország - leállás március 21-től.

A német BMW is bejelentette, hogy szerdától leállítja a gyártást az európai üzemeiben és a dél-afrikai Rosslynban, várhatóan egy hónapra, április 19-ig.