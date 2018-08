Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nevet fog váltani a Telenor - mutatjuk, mit terveznek

Tavasszal vette meg a Telenor közép-kelet európai leánycégeit a cseh PPF-csoport, mára lezárult a teljes folyamat, munkába állt az új menedzsment is a törökbálinti központban. A Forbes a közeli jövő terveiről kérdezte a csoport kisebbségi tulajdonosát és távközlésért felelős vezetőjét, Ladislav Bartonicek.

A 98,92 százalékban a leggazdagabb közép-európai üzletember, Petr Kellner tulajdonában álló és mintegy 38 milliárd eurós eszközállományt birtokló csoport tavasszal 2,8 milliárd eurót fizetett a Telenor kelet-közép európai érdekeltségeiért, belépve a magyar mellett a bolgár, a montenegrói és a szerb mobilpiacra.

Mind a négy országban az első dolguk volt a felsővezetés összetételének átgondolása, és az új vezetőség kinevezése Magyarországon ez már meg is történt. Mohamed ElSayad, az új marketing vezérigazgató-helyettes már megérkezett, ahogy Martin Oravec, az új pénzügyi vezérigazgató-helyettes is és a vezérigazgató Jan Hanu¹ is.

A Telenor márkanevet már csak három évig használhatják, a névváltásról tehát ráérnek dönteni. Az egyik opció az, hogy behozzák az új országokban is a Csehországban és Szlovákiában futtatott O2 brandet. Az is elképzelhető, hogy minden ország saját márkát kap. Esély lehet rá, hogy magyar cég visszakapja a régi brandjét, hiszen ma is még sokan Pannonnak hívják a céget. Ugyanakkor egy harmadik lehetőséget sem zárnak ki: ez esetben teljesen új, egységes brand mellett döntenek az összes országra vonatkozóan.

Széles körben terjedő várakozás Magyarországon, hogy előbb-utóbb az itteni céget továbbadják egy helyi, esetleg kormányzati hátszéllel száguldó versenyzőnek. Bartonicek cáfolta a híresztelést, elmondása alapján még megkeresést, vételi ajánlatot sem kaptak politika közeli szereplőktől.

Az üzletember szerint vannak olyan szegmensek, amelyekben úgy érzik, hogy alulreprezentáltak, ezekben pedig komoly piacirész-növekedéssel terveznek, leginkább a B2B területeken.



Fotó: Napi.hu