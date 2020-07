Nevet vált a Széchenyi Tőkealap-kezelő

Széchenyi Alapok néven folytatja munkáját a Pénzügyminisztérium alá tartozó Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt., amely nemcsak elnevezésében és arculatában újul meg, hanem bővíti stratégiáját is - közölte a Széchenyi Alapok szerdán az MTI-vel.

A változás egyik legfontosabb eleme, hogy kiterjesztették a célvállalkozások körét, és a nagyvállalatok számára is biztosíthatnak tőkét.

Varga Mihály pénzügyminiszter korábban úgy fogalmazott, több mint 4000 milliárd forintnyi beruházás zajlik jelenleg Magyarországon. A magyar gazdaságpolitika azért lehet eredményes, mert találkozik a gazdasági szereplők igényeivel, ebben kiemelten fontos szerepe van a hazai vállalatok fejlődését felgyorsító kockázati tőkének, és azon belül a Széchenyi Alapoknak.

A hazai nagyvállalatoknak ahhoz, hogy a nemzetközi piacokon sikereket érhessenek el, fejlődésre és növekedésre, sokszor pedig friss tőkére van szükségük. Ebben tud partnerséget vállalni mostantól a Széchenyi Alapok - mondta Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója.

Jelentősen megnőttek a lehetséges befektetési összegek is, az eddigi egy-kétszáz millió forintos átlagos befektetési méret helyett alaponként 5 milliárd forintra emelkedett a felső befektetési korlát, sőt ennél nagyobb kihelyezés is lehetséges több alap részvétele esetén. Megvalósulhatnak piaci alapú társbefektetési konstrukcióban, független magánbefektetővel együtt végrehajtott befektetések is, ahol a független fél legalább 30 százalékát biztosítja az adott tőkeemelésnek.

Fontos változás az is, hogy több iparági korlátot eltörtöltek, az alapkezelő már nem csak hazai és környező országokbéli vállalkozásokat, hanem az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező társaságokat is finanszírozhat.

Jobbágy Dénes elmondta, céljuk a hazai tőkepiac és tőkepiaci ökoszisztéma erősítése, valamint olyan értékteremtő és hosszútávú befektetések támogatása, amelyek révén a hazai kis-, közép- és nagyvállalatok tovább erősödhetnek, emellett segítik a nagyméretű kkv-kat a nagyvállalattá válásban. Ezzel olyan magas hozzáadott értékű munkahelyek jöhetnek létre, amely az itthon és a külföldön dolgozó szakemberek számára is csábító.

Elindult a Széchenyi Alapok hatodik, Kék Bolygó Alapítvánnyal közösen létrehozott alapja, a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap is. Ezzel a társaság az innovatív és környezetvédelmi megoldásokat alkalmazó kis- és középvállalkozások piaci potenciáljának megerősítését tűzte ki célul.

A Széchenyi Alapok hat alapban 83 milliárd forintot kezel. Megalakulása óta közel 120 befektetést, és több, mint 40 exitet hajtott végre, tavaly június óta megnégyszerezte a korábbi évek befektetési aktivitását. Ezek között kiemelkedik az elmúlt évben a Bobcat és a Dosan márkák legnagyobb regionális forgalmazójának, a DM-Ker Nyrt-nek a tőzsdére vitele, idén is jelentős befektetések valósultak meg, segítették az önvezető autó szoftvert fejlesztő AImotive legutolsó körös befektetését, és a Gloster Infokommunikációs Nyrt. tőzsdére lépését.

Rámutatnak arra, hogy az alapok elkötelezett támogatója a hazai közép- és nagyvállalatok tőzsdei megjelenésének, a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán eddig megvalósult négy tőkeemeléssel kombinált tranzakcióból háromban volt a vezető befektető, összességében közel 2 milliárd forint tőke befektetésével.

A Széchenyi Alapok a PRE-IPO termékén keresztül azoknak a cégeknek is finanszírozási lehetőséget kínál, akik a tőzsdére lépést még csak tervezik, de az oda vezető úthoz, a szükséges növekedéshez tőkére van szükségük.

Az alapkezelő a nyár folyamán további 6 milliárd forintnyi kihelyezést valósít meg ezen a területen - közölték.

Hangsúlyozzák, fontos új eleme a Széchenyi Alapok működésének, hogy a kis- és középvállalatok mellett már a nagyvállalatok számára is biztosít forrást. A hazai vállalati ökoszisztéma adatait nemzetközi összehasonlításban vizsgálva erre szükség is van, hiszen már régiós szinten is látszanak jelentős különbségek - írják a közleményben.

Hivatkoznak a COFACE CEE TOP 500-as listájára, amely szerint a régió 10 legnagyobb vállalatának átlagos árbevétele 2018-ban 9241 millió dollárt tett ki, a foglalkoztatotti létszámuk pedig átlagosan 20 933 fő volt, ezzel szemben a Forbes 2018-as listája szerint Magyarországon a legnagyobb 10 magyar magántulajdonú vállalat átlagos árbevétele ennek csupán 4,7 százaléka, 436 millió dollár, a foglalkoztatottak átlagos száma pedig egy ötöde, 4065 fő.

A Széchenyi Alapok - korábban Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. - 100 százalékos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, amelynek megbízott vagyonkezelője a Pénzügyminisztérium. Az alapkezelő első tőkealapját, a Széchenyi Tőkebefektetési Alapot (SZTA) 2011-ben indította el a hazai kkv-k támogatására. Azóta már hat tőkealapot kezel, a jelenlegi tőkeprogramjain keresztül közel 83 milliárd forint tőkekerettel gazdálkodik.