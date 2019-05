Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nevet vált a Szentkirályi ásványvíz

Szentkirályi Magyarország márkanéven, mostantól valóban egy cégbe összevonva folytatja működését a magyar Pepsi termékeket és az ismert ásványvizet gyártó és forgalmazó cég. Új ügyvezetőt is kineveztek e feladatra.

Szentkirályi Magyarország - ezt az új vállalati márkanevet vezeti be az a vállalatcsoport, amelyhez a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. és a tavaly felvásárolt, a Pepsi termékek magyarországi gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég is tartozik - jelentette be Balogh Levente, a vállalatcsoport elnöke. A cég Magyarország nyolcadik legnagyobb élelmiszeripari szereplőjévé vált, több mint 600 alkalmazottat foglalkoztat és két magyarországi üzemmel rendelkezik.

Tavaly januárban hozták nyilvánosságra, hogy a cseh KMV Csoport és a Szentkirályit piacvezetővé emelő Balogh Levente felvásárolja a PepsiCo magyarországi érdekeltségeit. A GVH májusban jóváhagyta a két vállalat integrációját, novemberben pedig megkezdődött a Pepsi üdítők, valamint élelmiszertermékek forgalmazási jogának átvétele. Az új vállalati márkanevet a már kibővült vállalatcsoport fogja használni; a Szentkirályi Magyarország termékportfoliója ennek megfelelően kiegészül új üdítőital- és snack termékekkel, amelyeket eddig a PepsiCo magyarországi partnervállalata gyártott és forgalmazott.

Alessandro Pasquale, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. tulajdonosa és a KMV Csoport vezérigazgatója elmondta: ez egy gyönyörű történet, egy olyan, ami a tervek szerint alakul,t és úgy is fog tovább alakulni. A PepsiCo érdekeltségeinek felvásárlását követően gőzerővel dolgoztak az integráción. "Tavaly aláírtuk a szerződéseket, az könnyű volt. Ma viszont elmondhatjuk azt, hogy hogy gyakorlatilag is lezártuk az integrációt - és ez volt a nehéz része a dolognak" - magyarázta. Az új márkanév a cégcsoport első embere szerint "pontosan kifejezi a magyar vásárlók iránti elkötelezettségünket".

A bejelentéssel egy időben bemutatkozott az integrált vállalat új ügyvezető igazgatója is. Berényi Attila aki mostantól ügyvezető igazgatóként felel a cég irányításáért. A Szentkirályi Magyarország név alatt egyesült Szentkirályi, Theodora és a Pepsi portfólió vezetője elárulta: a mai napon birtokba vették az új, 2000 négyzetméteres irodájukat, ahol 180-an kezdtek dolgozni azon, hogy az integráció befejezésével szeretnék tovább erősíteni a "magyar multi" jelenlétét. Ez annyit tesz - tette hozzá a cégvezető -, hogy régióban a fogyaszók is, de az élelemiszerpiac is érezze: megérdemelten vagyunk piacvezetők.