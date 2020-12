Nevet váltott egy tévécsatorna, áthelyezik a logókat is

Csütörtöktől új néven működik a korábbi Paramount Channel és már Paramount Networkként találhatják meg a nézők - írja DTV News.

A csatornán a megszokott filmkínálaton felül meg fognak jelenni a megszűnő RTL Spike csatornán futott sorozatok, mint például a Cobra 11, a Yellowstone, a Halottkém vagy a Fargo.

A logó megjelenésében is történt változás, azon felül is, hogy a Channel helyére a Network felirat került, hiszen átkerült a jobb alsó sarokba. Ez jelenthet problémát, leginkább akkor, ha feliratosan követi a néző az adott műsort, és nem csak azért, mert esetleg rálóghat a szöveg, hanem azért is, mert ebben az esetben nem látja át a teljes képernyőt, csak úgy az alsó kétharmadát, így a jobb alsó sarokba helyezéssel további képtartalom vész el a portál szerint.

A ViacomCBS a logó áthelyezésével kapcsolatban azt mondta, hogy ez nemzetközi koncepció, hamarosan a csatorna összes mutációján így fog megjelenni.