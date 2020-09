A magyar Spar segít a feledékeny vásárlóknak

Ingyen ad maszkot a vásárlóknak a Spar, amely 8 ezer liter fertőtlenítőt is rendelt.

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt többek között a boltokban is kötelező maszkot viselni. Különben kiküldhetik a vásárlókat üzletből.

Ha valakinél nincs maszk, akkor a Sparokban ez nem jelent akadályt. A boltlánc ingyen ad maszkot a vevőknek.

Az ingyenes maszkot Spar és City Spar üzletekben az üzlet ügyeletes vezetőjétől vagy a biztonsági őrtől lehet elkérni, az Intersparokban pedig a információs pultoknál lehet kérni

- közölte a boltlánc.

A többi boltlánchoz hasonlóan a Spar is több óvintézkedést vezetett be már tavasszal a koronavírus-járvány magyarországi megjelenésekor és most a második hullámban is. A cég a napokban közölte, hogy rendelt 8 ezer liter kézfertőtlenítőt és 200 újabb áruházában helyez ki állványokat, amelyekre adagolókat telepít.