Nincs sok haszna a kormány keleti nyitásának

Nyolc év alatt megduplázódott a külkereskedelmi hiányunk az ázsiai piacokon, pedig a kormány milliárdokat költött az üzleteket előkészítő kereskedőházakra - írta a Népszava.

Az elmúlt nyolc évben kisebb átalakuláson ment át a magyar külkereskedelmi forgalom. Az Európai Unióval folytatott külkereskedelmünk aktívuma csökkent, miközben az EU-n kívüli országok felé 2011-ben és tavaly is 4,1 milliárd eurós deficit keletkezett - írta a KSH adataira hivatkozva a Népszava. A csökkenés ellenére az EU-val folyatott külkereskedelmünk - az ország erős beszállítói szerepének következtében - 9,6 milliárd eurós többletének köszönhetően, teljes egyenlege is többletet mutatott - igaz, 2016 óta az importrész is nőtt.

A nem uniós országcsoporton belül azonban átrendeződés történt: az Ázsiával folytatott külkereskedelmi hiány a 2011-es 4,6 milliárd euróról 7,9 milliárd euróra nőtt 2018-re. Ezt a folyamatot ellensúlyozta az a 2,3 milliárd eurós többlet, ami az amerikai országokkal folytatott kereskedelemben alakult ki. Azaz a 2011-ben meghirdetett "keleti-nyitás" komoly kudarc a magyar gazdaságpolitika számára, ellenben az amerikai csata jól áll - jegyzi meg a cikk írója.

Az ázsiai országokkal folyatott külkereskedelmi mérleg 2017 után romlott igazán, egyetlen év alatt 2,5 milliárd euróval emelkedett a passzívum, aminek nem a kivitelünk visszaesése, hanem a behozatal, vagyis az import ugrásszerű, 17,5 százalékos emelkedése az oka.

A keleti nyitás 2012-ben indult el, a program zászlóhajója a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Zrt. volt, amely az évek során a különböző kontinenseken közel negyven országot felölő hálózatot hozott létre. A cég működésnek megszüntetésről tavaly döntött a kormány, miután csak az anyacég 9,5 milliárd forint veszteséget termelt az adófizetőknek. Ezen felül egy-egy helyi kereskedőház estenként több száz, néha milliárdos nagyságrendű támogatást nyelt el, így az MNKH 9,5 milliárdos veszteségének a többszörösét is elvihették az évek alatt a kereskedőházak.

A kormány most más módszerekkel új köntösbe bújtatta az exportösztönzésért felelős céget: e tevékenységért tavaly óta a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Zrt. felel. Az új cég az első évében 574 millió forintos árbevétel mellett szolid 43 millió forintos nyereséget termelt - írta a Népszava.