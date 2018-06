Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nő a feszültség a Metro áruházakban - felmondták a bérmegállapodást

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete még 2017. novemberében kezdett tárgyalásokat a Metro Kereskedelmi Kft. vezetőivel a munkavállalók bérével kapcsolatosan. A dolgozók szerint a vezetés időt húz, mostanra nagy részük munkahelyet váltana - adta hírül az érdekképviselet.

A novemberi egyeztetések után született megállapodás január elsejétől érvényes béreken kívül konkrét folyamatokat és határidőket tartalmazott egy új bértábla kialakítására vonatkozóan - olvasható a szakszervezet közleményében.

A KASZ és a Metro abban is megállapodtak, hogy amennyiben a munkaerőpiaci folyamatok szükségessé teszik, akár év közben is felülvizsgálják a munkavállalói béreket. Idén a Metro áruházaiban is bevezetésre kerül egy olyan bértábla, amely egységessé teszi a vállalati bérpolitikát valamennyi hazai áruházra vonatkozóan. A cég azonban nem adott konkrét információt azzal kapcsolatban, hogy erre mikor kerül sor.

Áprilisban a szakszervezet újabb egyeztetést kezdeményezett, mert álláspontja szerint a Metro áruházak munkavállalói az elmúlt hónapok bérpiaci változásainak köszönhetően elveszítették korábban meglévő előnyüket a munkabérek tekintetében. Az egyeztetések során a szakszervezet képviselői hivatkoztak a bérmegállapodás korábban már említett, és a Metro Kereskedelmi Kft. által is elfogadott pontjára, amely a munkaerőpiaci helyzet változására történő reagálást tartalmazta.

A szakszervezet anonimizált elemzést készített a kereskedelmi munkaerőpiac állapotáról, konkrétan meghatározva a Metro helyezését a szakszervezet által vezetett bérpiaci rangsorban. Ez a helyezés láthatóan megdöbbentette a vállalat vezetőit, akik 30 nap gondolkodási időt kértek, majd 2018. június 12-én ismertették béremelési stratégiájukat a szakszervezet képviselőivel.

A Metro által ismertetett tervekben július 1., október 1., és január 1-jei dátumok szerepelnek a bérrendezés sarokpontjaiként. A vállalat kommunikációja szerint a harmadik lépcső időpontjára minden munkavállaló érintett lesz a béremelésben.

A szakszervezet képviselői az egyeztetésen jelezték a munkáltató felé, hogy a munkavállalók jelzései alapján későnek tartják a bérek január 1-jével történő általános emelését. A szakszervezet képviselői a tárgyalások során készítettek egy reprezentatív felmérést a helyi munkavállalók körében, amelyből kiderült, hogy a megkérdezettek több mint 21 százaléka el fogja hagyni a vállalatot, ha a bérhelyzet nem rendeződik, további 33 százalék pedig biztosan elgondolkodik a váltáson.

Ezen tények ismeretében a KASZ nem fogadta el a vállalat béremelésre vonatkozó terveit. A megállapodás értelmében a vállalat vezetésének a múlt héten kellett volna tájékoztatniuk a munkavállalókat a bevezetés három időpontjáról, majd ezt követően július 1-jén az egyes időpontokban bekövetkező konkrét változásokról.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a szükséges jogi határidők betartásával az elkövetkező napokban fel fogja mondani a vállalattal 2017 decemberében kötött bérmegállapodást. az esetleges nyomásgyakorlásban való részvételi szándékot jelző munkavállalók aránya meghaladta a 82 százalékot.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka