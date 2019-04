Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nőtt a profit, de fájdalmas lépésekre is kényszerült a magyar nagybank

Ideális volt 2018 év a bankok számára, az MKB Bank nyeresége is nőtt, még osztalékot is fizet a hitelintézet. Fájdalmas lépés volt viszont, hogy be kellett zárni több fiókot.

Több mint 25 milliárd forintos nettó nyereséget ért el tavaly az MKB Bank Zrt. - mondta az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón Balog Ádám, a hitelintézet elnök-vezérigazgatója. Ez több mint 30 százalékkal magasabb a 2017-esnél, és arra is elég már, hogy a bank 4,8 milliárd forintnyi osztalékot fizessen ki belőle a tulajdonosainak.

2018 ideális év volt a bankszektor számára - mondta a bankár, az MKB azonban az EU-val kötött megállapodás miatt csak korlátozott mértékben tudott növekedni. A mérlegfőösszege például csökkent főleg a betétállomány visszaesése miatt, a hitelállomány ugyanis bővült tavaly. Az év során a hitelintézet helyzetét nehezítette, hogy túlestek egy digitális átálláson, amivel azonban éveket nyertek a versenytársakhoz képest.

Fájdalmas lépésekre is kényszerült az MKB, be kellett zárnia 15 fiókot. Az összes fiók persze nem fog bezárni, de egyre inkább igyekeznek átállni a digitális csatornákra - fogalmazott Balog.

Két nagy kihívás

Az idei év két nagy kihívást tartogat a hitelintézet számára. Tőzsdére kell vinni a részvényeit, ennek időpontjáról és részleteiről azonban az elnök-vezérigazgató kevés konkrétumot osztott meg. Ami biztos: a start gombot a közgyűlés nyomhatja meg. A kezdő pakett várhatóan nem lesz nagy, mivel az MKB növekedését egyelőre korlátozzák az unióval kötött megállapodások. Az idén az MKB 20-25 milliárd forint közötti nettó eredményre számít, lehetséges, hogy a tavalyi nyereséget nem éri majd el a 2019-es, de a 2017-esnél várhatóan nagyobb lesz.

Balog viszont abban bízik, hogy az idén sikerül teljesíteni az uniós feltételeket - ez a másik nagy kihívás - és jövőre már korlátozások nélkül bővülhet a hitelintézet. A bankár úgy véli, hosszabb távon célszerű lenne a részvények legalább 20-30 százalékát bevezetni a tőzsdére. A részvények értéke szerinte a könyv szerinti érték fölött lehet most. Az MKB saját tőkéje tavaly év végén 158,17 milliárd forint volt.

A Budapest Bankról sejtelmesen nyilatkozott

A Budapest Bank felvásárlása is szóba került a sajtótájékoztatón. Erről az elnök-vezérigazgató annyit mondott, hogy "egészségesebb lenne, ha lenne még egy nagyobb magyar tulajdonban lévő bankközpont Magyarországon". Ezt azonban nem kötötte össze a Budapest Bank felvásárlásával.

Az MKB az idén januártól már akvirálhat másik hitelintézetet, a mérlegfőösszegre vonatkozó korlátozások azonban továbbra is érvényben maradnak rá - mondta Balog. Ha mégis úgy adódna, hogy megvásárolják a Budapest Bankot, ahhoz tőkebevonásra lenne szüksége az MKB-nak.