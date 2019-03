Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyerges Zsolt kiszállt a sportból

Több milliárd forintnyi sportvagyont ad át adományként a következő hónapokban Szolnok városának Nyerges Zsolt, az erről szóló szándéknyilatkozatot már aláírta - írta az állami hírügynökség a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap cikkére hivatkozva.

Domokos Erika , 2019. március 1. péntek, 12:56 Fotó: MTI Fotó / Máthé Zoltán

A háttérben megkezdődött a szakértői munka a legmegfelelőbb jogi és szerződéses keretek kidolgozására - mondta a lapnak Nyerges Zsolt üzletember, aki a Szolnoki Olaj KK férfi kosárlabdacsapata és a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapat tulajdonosi alapítványainak alapítója, valamint az NB III-as labdarúgócsapatot működtető Szolnoki MÁV FC Kft. tulajdonosa.

Nyerges úgy gondolja, hogy a profi és utánpótlás-csapatok változatlan színvonalú működtetéséhez szükséges sportlétesítmények a bajnokság végéig átkerülhetnek a városhoz, és folynak a tárgyalások a klubokról is. A folyamat kezdetén tartanak, mielőtt a klubok és az utánpótlás is Szolnok városához kerülnének, elsőként az alapvető működésükhöz szükséges sportlétesítményeket adja át. Nyergest egyetlen dolog vezérli, biztosítani, hogy a jövőben ugyanilyen magas színvonalon működjenek a felnőtt klubok és az utánpótlás is. Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz-KDNP) személye számára garancia arra, hogy a rendezett háttérrel átadott létesítmények megfelelő helyre kerülnek - írta az MTI.



Simicska Lajos egykori üzlettársának, Nyerges Zsoltnak a vagyonát a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2018 -as listája 33,5 milliárd forintra becsülte, amellyel a 34. legmódosabb magyar volt. Nyerges volt az, aki az áprilisi parlamenti választás és a Fidesz győzelme után átvette az Orbán Viktorral összeveszett nagyvállalkozó Simicska cégeit, majd továbbadta azokat Mészáros Lőrincnek és munkatársainak, a médiacégeket pedig a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak

A fejlesztésekről Nyerges azt mondta, hogy hétévnyi előkészítés és megvalósítás után 2018-ra mindent felépítettek, amit elterveztek. A vízilabda arénára, a tiszaligeti stadionra, az utánpótlás pályáira és főépületeire és az egyéb létesítményekre akkori beruházási értéken mintegy 5 milliárd forintot költöttek. Emellett százmilliós sportvagyont képviselnek a kapcsolódó eszközök, például a városi sportcsarnokban található berendezés is, amely az első osztályú kosárlabdameccsekhez elengedhetetlen, a lelátókkal, palánkokkal, led-fallal együtt. Nyerges szerint szolnoki Tiszaliget európai szinten is egyedülálló sportkomplexum lett, ahol csak végigsétálni is fantasztikus élmény.

Én mindig ott fogok állni a csapatok mellett, és biztosan feltűnök majd a szolnoki lelátókon, mert szurkolóként sohasem tudnék tőlük elszakadni - nyilatkozta a lapnak az üzletember, aki a kosárlabdával 22 éve, a vízilabdával tíz éve foglalkozik, és ezalatt összesen 26 kupa- és bajnoki győzelmet szereztek. Az Olaj nyolcszoros magyar bajnok és immár nyolcszoros kupagyőztes, amelyből "a '91-es bajnoki aranyán kívül mindegyiket a mi időszakunkban szerezte, emellett a 2011-es Szuperkupát is megnyertük". A vízilabdaklubbal szintén példátlan utat tettek meg az elmúlt tíz évben: a Szolnoki Dózsa az ország legsikeresebb csapata, amely három magyar bajnoki cím, három Magyar Kupa és két Szuperkupa mellett Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát nyert - írta az MTI.