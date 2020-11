Nyugdíjba vonul Studniczky Ferenc

Közel két évtized után távozik az OTP Egészségpénztár alapító-ügyvezetője. A sportéletben is legendás szakember utódlásáról szervezeten belül gondoskodnak.

Studniczky Ferenc 2002-es alakulása óta irányította az OTP Egészségpénztárat, részt vett a pénztár koncepciójának kialakításában, a szervezet felépítésében és működtetésében. Ügyvezetése alatt a 22 fős induló taglétszám 286 ezer főre gyarapodott, a kezelt vagyon mára megközelíti a 15 milliárd forintot, az éves befizetések összege pedig évről évre növekedve, 2019-ben már átlépte a 11 milliárd forintot.

Az elmúlt szűk két évtized során az egészségpénztári piac sok változáson ment keresztül. A jogszabályi és a piaci környezet gyakran módosult. Átalakult a cafeteria rendszer, és változtak az ügyfelek ügyintézési szokásai is. Több jelentős összeolvadás során konszolidálódott a pénztárak mezőnye, ennek keretében az OTP Egészségpénztár a Posta Egészségpénztárral egyesült 2012-ben. A hasonló változásokhoz nagy rutinnal, innovatív szemlélettel és a versenytársakkal való konstruktív együttműködéssel alkalmazkodott az OTP Egészségpénztár Studniczky Ferenc vezetésével.

Sok újítás köszönhető neki

Nevéhez fűződik számos új szolgáltatás kialakítása, a magánegészségügyi szolgáltatások integrálása az egészségpénztári portfólióba, a Groupamával közös egészségbiztosítási program elindítása, az első elektronikus béren kívüli juttatási forma, az Egészségkártya 2008-as bevezetése, valamint alkalmazkodva az egyéni egészségügyi öngondoskodás egyre nagyobb szerepéhez, számos digitális ügyfélszolgálati fejlesztés az elektronikus számlarendszertől az első hazai egészségpénztári mobilapplikációig. Ennek a személetnek is köszönhető, hogy az OTP Egészségpénztár alapítása óta szinte egyedülálló módon minden évben növelni tudta taglétszámát. Indulása óta komoly sikert ért el a Pénztár az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés területén. A gyorsan növekvő tagság felé a folyamatos kommunikáció, edukáció, törődés és felelősségvállalás volt jellemző.

Az OTP-s vezető 2019 óta az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnökségi tagja, erről a megbízatásáról is lemond nyugállományba vonulásával egyidőben. Áldozatos és sikeres munkáját 2012-ben Fáy András díjjal ismerte el az OTP Bank. Az OTP Egészségpénztár középtávú céljai az erős piaci pozíció megerősítése mellett, a megkezdett, ügyfélközpontú digitalizációs út intenzív folytatására, a tagság gyarapítására és a szolgáltatási kör bővítésére koncentrálnak, a prudens és nyereséges működés fenntartása mellett.

A 67 évesen nyugdíjba vonuló Studniczky Ferencet eddigi vezetőtársa, Kovács Tamás váltja 2020. december 1-én az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatói székében. Studniczkyt a legtöbben, sportos, főleg jégkorongos múltja miatt ismerik. Korábban volt a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára, amelynek ma is a tiszteletbeli elnöke, szintén ő volt a Magyar Curling Szövetség főtitkára egy időben, ahol most tiszteletbeli elnök, de számos más sporttal kapcsolatos tisztséget is betöltött az elmúlt évtizedekben.