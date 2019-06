Nyugdíjemelés: a 2020-as növeléssel még bukhatnak is az idősek

Az inflációarányos nyugdíjemelés miatt csökkenhet a juttatások reálértéke: jelenleg 3,9 százalékon van itthon a pénzromlás, de a jövő évi költségvetésben csak 2,8 százalékos nyugdíjnöveléssel számol a kormány - olvasható ki Farkas András nyugdíjszakértő friss írásából.

Jövőre is a nyugdíjasok adnak kölcsön az államnak? - ezzel a felvetéssel kezdi cikkét a szakértő, aki végigveszi, hogy a nyugdíjakat minden év januárjában az emelés évére a központi költségvetésről szóló törvényben tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni. Ehhez jön hozzá, hogy ha a juttatás vásárlóereje csökkenne, akkor évente egyszer az emelés és az infláció közötti különbséget egy összegben kifizetik az időseknek. Lényegében tehát addig az idősek hiteleznek az államnak.

A nyugdíjkorrekció kifizetésére legutóbb 2017-ben volt példa, amikor januárban 1,6 százalékkal emeltek, de az infláció magasabb volt, ezért novemberben további 0,8 százaléknyit fizettek ki, de azt csak egy részletben.

Farkas András felidézi, hogy a költségvetési törvény tervezetében 2,8 százalékos nyugdíjemeléssel számolnak, miközben az infláció már most is pillanatnyilag 3,9 százalék körül ingadozik. Utóbbi adatot még lehet, hogy idén korrigálják - mivel 3 százalékos inflációval és emeléssel számoltak tavaly -, de azt is csak novemberben. Ahogy ha jövőre is magasabb lesz a vártnál az infláció, akkor azt is csak 2020 novemberében rendezheti a kormány. Addig a leromlott vásárlóerejű juttatásokkal lényegében a nyugdíjasok hitelezik az államot - vélekedik a szakértő.

