Nyugdíjemelés: a kormány még nagyobb növelésről beszélt

Áprilisi becslés alapján tervezte meg a 2019-es költségvetést, így a nyugdíjemelést is a kormányt. Az akkori inflációs várakozásnak megfelelő a javasolt emelés, de megvizsgálják a számokat és ha nagyobb az árnövekmény, az emelés is magasabb lehet - derült ki a szerdai kormányinfón. A nyugdíjprémiumon is igazítanak, ha a gazdasági növekedés üteme felülmúlja a várakozásokat.

Ha az infláció magasabb lesz, mint a 2019-re tervezett nyugdíjemelés mértéke, a kormány ki fogja fizetni a különbözetet - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai tájékoztatón. Szavai szerint a költségvetést április adatok alapján számították. Akkor az inflációt még 2,7 százalékra becsülték, így az emelés is ekkora lett volna.

Októberben viszont a KSH adatai szerint az áremelkedés üteme hatéves csúcsra, 3,8 százalékra nőtt. Ráadásul az inflációs adatokból az látszik, hogy főként a nyugdíjas kosár termékei drágultak. A háztartási energia 1,3 százalékkal drágult, ezen belül a palackos gáz 12,7, a tűzifa 9,5 százalékkal.

Pontos elszámolás, hosszú barátság - magyarázta Gulyás Gergely. Szavai szerint átnézik a költségvetés számait és a gazdaság teljesítményét, valamint az infláció mértékét is, így ha kell és indokolt, akkor készek a nyugdíjak nagyobb mértékű emelésére is. Ugyanígy az évi egyszeri, novemberben adott, a 3,5 százalékos GDP-növekedést meghaladó teljesítménykor járó nyugdíjprémiumot is újraszámolják, vagyis itt is jöhet még emelés.

Hogy az infláció megugrása miatt mekkora kár érheti az időseket, korábban részletesen beszámoltunk.