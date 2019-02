Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyugdíjkötvények: közölték a részleteket a kormány nagy dobásáról

Ennél olcsóbb, biztonságosabb, egyszerűbb nyugdíjtermék nem lesz - így foglalta össze Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezérigazgatója a nyugdíjkötvényekként is emlegetett öngondoskodási terméket a Világgazdaságnak adott interjúban. Magasabb lesz a kamat, mint a hagyományos papíroknál, de a babakötvényétől elmarad majd. A cél az, hogy az emberek ne nyúljanak hozzá 65 éves korukig.

Ha a cél az, hogy az embereket hosszú, akár több évtizedes megtakarításra késztessük, magasabb hozamra van szükség, mint az ötéves prémium-állampapíré, amely az infláció felett 1,7 százalékot fizet, de legyen kisebb, mint a Babakötvény 3 százalékos prémiuma - mondta Barcza György a lapnak.

A korábbi találgatások inkább arról szóltak, hogy a babakötvényhez hasonlóan inkább 3 százalékos lehet az állam által hozzátoldott prémium, de a jelek szerint ezt a szintet mégsem akarják elérni. Viszont az öngondoskodási államkötvénynél fontos szempont lesz az egyszerűség is a most közöltek alapján: onnan kezdve mindig ugyanabba az állampapír-sorozatba fekteti majd a pénzét, és 65 éves korában fut majd ki. Bármikor, bármekkora összeget be lehet fektetni, akár rendszeresen, akár esetenként, a kamatot automatikusan újra befektetik.

Az államkincstárnál kell számlát nyitni, a szolgáltatás ingyenes lesz. Ennél olcsóbb, biztonságosabb, egyszerűbb nyugdíjtermék nem lesz - állapította meg az ÁKK-vezér, aki szerint kezdetben évi 50-100 milliárd forintos értékesítést tartanak reálisnak.

Vizsgálják, hogy a hozamhoz egy idő után hozzá lehessen férni, mint ahogyan azt is, hogy elég-e az államkincstár forgalmazói hálózata vagy ügynökhálózatot is meg kell bízni. Vizsgálják továbbá az örökölhetőség kérdését is, illetve azt, hogy kell-e biztosítási elemekkel bővíteni a konstrukciót.

A lap arról is megkérdezte a vezetőt, hogy az ÁKK által tervezett 800 milliárd forintnyi hazai kötvénykibocsátásnál reális-e, hogy ennyi pénz valóban befolyik majd az államhoz, ha januárban ennek csak töredékét, 28 milliárd forintot vonzottak be. Barcza szerint az eredeti cél számok ambiciózusak, de nem teljesíthetetlenek. A mostani szerény növekedést azzal magyarázta, hogy az intézményeket végképp eltiltották a lakossági papírok vásárlásától, az önkormányzatoknak pedig külön kötvényt vezettek be a Magyar Államkincstárnál. Utóbbi 150 milliárdos tétel már. Azt várják, hogy átrendeződik a vásárlói kör és hosszútávon elérik a várt szintet.

Viszont az sem várható, hogy az ÁKK külföld felé fordulna. 2015 óta nettó devizakötvény-kibocsátás nem volt, tehát maximális ütemben csökkentjük a devizaarányt - fogalmazott a lapnak Barcza György.