Nyugdíjpénzek: a héten eljön az igazság pillanata

Ezen a héten kell a jegybank számára benyújtaniuk az önkéntes nyugdíjpénztáraknak a teljes költségmutató (TKM) számított értékét - írja Azénpénzem.hu.

Tavasztól már összehasonlíthatók lesznek az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve a pénztárak költségei. Kiderül, hogy hány százaléknál kell többet hozniuk a befektetéseknek ahhoz, hogy hasznot ne csak a pénzügyi intézmény tehessen zsebre. Az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelési mutatói alapján a portál korábban összeszedte, mely kasszák a legdrágábbak és melyek a legolcsóbbak.

Rövidesen azonban egy olyan új költségmutatót is megismerhetnek az ügyfelek, amely komplex lesz, és nem a múltat, hanem jövőt mutatja meg. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elvárása szerint február 28-ig kell az önkéntes nyugdíjpénztáraknak benyújtaniuk az aktuális költségparaméterek alapján kiszámított pénztári TKM értékeket.

A pénztárak maguk számolják ki

Az önkéntes nyugdíjpénztári TKM egy feltételezett pénztártag hosszú távú megtakarításait modellezi, s az ő befizetéseiből és megtakarításaiból levont költségeket fejezi ki egyetlen értékben. Kiszámításakor figyelembe veszik a pénztár által felszámított valamennyi költséget. Az ajánlás szerint a TKM-et a pénztárak számítják ki, mivel a költségekre vonatkozó naprakész adatok náluk találhatók. A kalkulált TKM értékeket a pénztárak beküldik az MNB-nek, és - ha van honlapjuk - internetes felületükön is közzéteszik. A jegybank saját honlapján - amelyen már jelenleg is összehasonlíthatók az élet- és nyugdíjbiztosítási TKM-ek - 2020 tavaszától teszi közzé a nyugdíjpénztári TKM értékeket is.



Az előzetes hatástanulmány és a biztosítói tényadatok szerint jelenleg a nyugdíjbiztosítások 0,89-5,69 százalékos, az önkéntes nyugdíjpénztárak pedig 0,53-2,5 százalékos TKM-mel működnek. Ebből látszik, hogy akadnak pénztárak, amelyek bizony drágábbak a nyugdíjbiztosításoknál (a korábban a kasszák által hangoztatottal ellentétben).

Az önkéntes pénztárak között vannak olyan zárt, munkahelyi jellegű pénztárak, amelyek nem kívánnak a szektoron belüli piaci versenyben részt venni. Az MNB azonban - az arányosság elvének alkalmazása mellett - javasolja e zárt, illetve az 1000 főnél kisebb taglétszámú nyugdíjpénztárak esetében is a pénztári TKM számítását és közzétételét, a nyugdíjpénztári piac átláthatóságának elősegítése érdekében.