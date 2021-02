Nyugodtan békávézhat, naponta fertőtlenítik a járműveket

A koronavírus-járvány kezdete óta is naponta százezrek veszik igénybe a fővárosi közösségi közlekedést, ezért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), az üzemeltető BKV Zrt. és ArrivaBus Kft. továbbra is különösen fontosnak tartja a biztonságos utazás feltételeinek megteremtését - közölték a cégek. Egyebek mellett naponta fertőtlenítik a járműveket, az utasforgalmi helyeket és mozgólépcsőket.

A BKV 2020. március eleje óta folyamatosan biztosítja az általa üzemeltetett és forgalomba adott több mint 2000 jármű, autó- és trolibuszok, villamosok, metrók napi szintű takarítását és fertőtlenítését - olvasható a három társaság közleményébe.

A járvány visszaszorításának érdekében a kibővített takarítási protokoll részeként naponta fertőtlenítik a járművek vezetőállásait és a teljes utasteret, különös tekintettel azokra a felületekre, amelyekkel az utasok érintkeznek, ülések, kapaszkodók, nyomógombok. A járműveken kívül a metróállomások utasforgalmi területeit, a mozgólépcsők korlátait is - a megszokott napi takarításon felül - minden éjjel fertőtlenítik.

Az ArrivaBus is mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett járatokon az utasok és a járművezetők biztonságban legyenek - ráadásul mindezeket az óvintézkedéseket teljes mértékben a saját költségén végzi a vállalat. Az utasok védelmét szolgálja, hogy az összes buszt minden egyes nap alaposan fertőtlenítik, a járművezetők zárt fülkéit pedig speciális nanotechnológiás bevonattal látták el. Ez elpusztítja a rá került kórokozókat, így a buszvezetők nagyobb biztonságban dolgozhatnak.

Az ősz folyamán több forgalmas csomópontban, például a Deák téri metróállomáson vagy a Keleti pályaudvarnál is érintésmentes kézfertőtlenítő berendezéseket helyezett ki a BKK, ezzel is segítve a biztonságosabb utazást. Az ügyfélközpontok - több, a pandémiához kapcsolódó intézkedés bevezetése mellett - jelenleg is nyitva tartanak.

Továbbra is kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata a járműveken és a megállókban. A BKK munkatársai folyamatosan ellenőrzik ennek betartását, az elmúlt hónapokban 69 utast pótdíjaztak a szabályok megszegése miatt.

A novemberben kihirdetett veszélyhelyzet bevezetése óta a zsúfoltság elkerülése érdekében a reggeli és délutáni csúcsidőszakban az összes rendelkezésre álló jármű forgalomba áll.

A BKK továbbra is azt javasolja, hogy az utasok lehetőség szerint válasszák a mobiljegyet, illetve az automatákból vásárolják meg jegyeiket, bérleteiket. Utóbbi eszközöket is rendszeresen fertőtlenítik, a folyamatos takarítás mellett pedig higiéniai védőbevonattal is ellátták ezeket - olvasható a közleményben.