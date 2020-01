Nyugtat a Magyar Posta - Jöhetnek a kínai csomagok

A Magyar Posta szerint a Kínából érkező küldeményekkel kapcsolatban egyelőre semmilyen külön eljárás nem indokolt a gyorsan terjedő koronavírus miatt.

A Magyar Posta Zrt. a Kínában gyorsan terjedő koronavírus kapcsán - a megelőző intézkedések érdekében - állásfoglalást kért az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól (OTH). Tájékoztatásuk szerint a koronavírus miatt semmilyen külön eljárást nem indokolt elrendelni sem a küldeményforgalomban érintett logisztikai területeken, sem a postákon, a Kínából érkező küldeményekkel kapcsolatosan - közölte a Magyar Posta.

Tekintettel azonban az ilyenkor szokásos influenzás megbetegedésekre, felhívták a dolgozók a figyelmét az általános higiéniai szabályok fokozottabb betartására. A cég folyamatosan kapcsolatban áll az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és felkészült a szükséges biztonsági intézkedések meghozatalára.

A kínai koronavírus terjedése az ország egyik legfontosabb turisztikai célpontját is elérte. A hatóságok folyamatosan zárják le a közlekedési útvonalakat a koronavírus terjedésének meggátolása érdekében, ez most elérte a kínai nagy falat is. A koronavírusba eddig 26-an haltak meg több ázsiai országban is regisztráltak fertőzést. Európában is megjelenhetett a koronavírus. Skóciában négy embert kezelnek kórházban a vírusra utaló fertőzési tünetekkel. Kínán kívül az Egyesült Államokban, Japánban és Oroszországban is találtak betegeket, illetve gyanús eseteket.