Odacsapott a kormány, de nem adta fel a Fundamenta

Újraértékeltük a helyzetet - mondta Tátrai Bernadett, a Fundamenta Lakáskassza elnök-vezérigazgatója a társaság 2018-as eredményeit és jövőbeni terveit ismertető sajtótájékoztatón. A lakástakarék komoly változásokra kényszerült azután, hogy tavaly októberben megszűnt a termékek állami támogatása. Az új irány a lakásfinanszírozás.

A pénztárnak van 900 ezer ügyfele, akiknek előbb-utóbb lezárul a szerződése, és akkor hitelt vehetnek fel. Eddig 1,3 millió ügyfél lakáscélú terveit finanszírozta a pénztár, a terv az, hogy 2022-ig kétmillió "lakásálmot" valósítanak meg. A Fundamenta hisz abban, hogy van igény a termékeire, a lakosság számára ugyanis fontos vagyontárgy az ingatlan, a lakásárak emelkednek, a felújítási igény is növekszik.

Fix részletek

A jövőben emelkedhetnek a kamatok, ez is kedvezhet a pénztárnak, amely olyan szerződéseket ajánl, amelyeknél már a megkötés idején fixálni lehet a törlesztőrészletet a futamidő végéig.

Új piacokra is be akar törni a társaság. Megmaradnak a hagyományos lakás-takarékpénztári termékek, de bekapcsolódnak a lakossági állampapírok értékesítésébe is. Örülnek ennek a lehetőségnek, és nem érzik azt, hogy konkurenciája lenne a termékeiknek. A lakástakarék rendszeres, kis összegű megtakarítás, állampapírba pedig nagyobb összeget tesznek az emberek. A nyár folyamán indul az új üzletág, az ingatlanközvetítés is.

Új termékek

Kétféle új lakás-takarékpénztári konstrukcióval lép a piacra a cég. Az egyik a gondoskodó lakásszámla, amelyre évente 5 százalékos kamatbónusz jár, a futamidő végén pedig akár 11 millió forint hitelt is felvehetnek az ügyfelek. A másik a gyarapodó lakásszámla, amely viszonylag magas hozamot fizet.

A cégnek 2 ezer fős értékesítői hálózata van, a lakhatás és az öngondoskodás az, amivel foglalkozni szeretnének a jövőben is - mondta Morafcsik László vezérigazgató-helyettese. A meglévő ügyfelek hűségesek, a tavaly októberi események - vagyis az állami támogatás megszüntetése - után a korábbinál kevesebben mondják fel a szerződéseiket. Az új termékek népszerűek, az idén eladott állomány a 2014-2015-öshöz hasonlóan alakulhat majd.

Nyereséges volt

A pénztárak a jövőben reformokat szeretnének a szabályozás területén, miután megszűnt az állami támogatás az új termékekre. Az alapfilozófiát szeretnék megtartani, de bizonyos korlátokat szeretnének, ha kivennének a rendszerből. Az új termékek felhasználására ugyanis most is ugyanolyan szigorú szabályok vonatkoznak, mint az államilag támogatottakra. Azt azonban nem feltételezik, hogy a szabad felhasználású konstrukciókat visszahoznák. Ausztriában például oktatás finanszírozására is fel lehet használni a lakástakarékot.

Tavaly a Fundamenta bruttó betétállománya 502 milliárd forintra nőtt, a kihelyezett hiteleké pedig 343 milliárd forintról 408 milliárdra nőtt, ez a lakáshitelpiac több mint 12 százaléka. A társaság tavaly 8,34 milliárd forintos adózás előtti, és 6,98 milliárd forintos adózott eredményt ért el.

Vizsgálatok folytak

A tavaly októberi roham után vizsgálta a felügyelet, voltak-e visszadátumozások a szerződéseknél. A Fundamentánál két vizsgálat volt, mindkettő azt állapította meg: nem voltak szabálytalanságok - mondta Tátrai Bernadett.

Az értékesítők száma csökkent október óta, főleg a másodállásban dolgozó közvetítők mentek el. Az aktív értékesítők viszont megmaradtak. Az ösztönző rendszer nem változott az események hatására, próbáltak olyan terméket fejleszteni, amellyel ugyanazt a fizetést megkereshetik, mint amit az állami támogatásos konstrukcióval.