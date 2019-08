Ők Magyarország legnagyobb adósai - mutatjuk a listát

Ismerős nevek is feltűnnek



A NAV közzétette a huzamosabb ideje jelentős összeggel tartozókat felsoroló listáit is. A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyeket és egyéni vállalkozókat felsoroló listán jelenleg 2681 név olvasható (2019. június 30-i állapot szerint). Közülük 1963 magánszemélyként, 690 egyéni vállalkozóként halmozott fel tartozást, és van a listán még 28 személy, akiket lakcím nélküli személyként tart nyilván az adóhatóság. (Ha csak a minimum tízmilliós adótartozással számolunk, 27 milliárd forintnyi adót nem fizettek be ezek a magánszemélyek; a tényleges tartozás ennek többszöröse lehet.)A nevek között szerepel a "Frabato ősi mágus" néven tevékenykedő Fischl András, a Pilis-Invest Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezet egykori igazgatósági elnöke, Tallér Károly, a Kun-Mediátor Kft. cégével befektetési szolgáltatást is nyújtó, több milliárdos károkozással gyanúsított Dobrai Sándorné (a sajtó bróker Marcsiként is írt róla), a plasztikai sebész Seffer István, az egykori labdarúgó játékvezető Saskőy Szabolcs. Továbbra is fent van a nagyadós listán Volkova Ekaterina, aki Góczi Katerina néven korábban divattervezőként is feltűnt a sajtóhírekben, ő - az Index korábbi cikke szerint - Góczi István egykori Emfesz-ügyvezető felesége. Vrbovszki Viktor és Vrbovszkiné B. Nagy Anita neve is olvasható a listán, pécsi lakcímmel - Vrbovszki Viktor 2010 előtt békéscsabai fideszes önkormányzati képviselő volt, később hamis, illetve Magyarországon nem törzskönyvezett gyógyszerkészítmények (potencianövelők és fogyasztószerek) forgalomba hozatala miatt állt bíróság elé a feleségével együtt.