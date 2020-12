Okoseszközöket adnak a bankok a rászoruló családoknak

Országos IT- és okoseszköz adományozási programot indított a JÓTETT Bank a hátrányos helyzetű iskolák, pedagógusok, diákok számára. A Digitális Gyorsítósáv programban több mint kétezer, új vagy a bankokban már nem használt, de jól működő eszköz kerül gyermekekhez és iskolákba karitatív szervezeteken keresztül.

A koronavírus járvány addig nem tapasztalt kihívások elé állította a lakosságot. Markáns változások történtek a pénzügyek terén is. "A kártyatársaságok adatai szerint világviszonylatban 40 százalékos növekedés volt az érintésmentes fizetések esetében már az első negyedévben.

A járvány miatt Magyarországon is jelentősen emelkedett a digitális banki szolgáltatások igénybevétele. Olyan ügyfelek kezdtek online bankolni, akik korábban idegenkedtek ettől a szolgáltatástól. A bankszektor heti 12-15 százalékos növekedést tapasztalt a veszélyhelyzet időszakában az online, mobil csatornákra történő új bejelentkezések számában" - nyilatkozta Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke. Ráadásul tartósnak mutatkozik az áttérés a digitális csatornákra: az adatok szerint azon ügyfelek, akik egyszer kipróbálták valamelyik digitális csatornát, 75 százalékban továbbra is aktív használók maradnak.

Hátrányba kerül, aki kimarad a digitális oktatásból

A kihívásokkal teli helyzetekben a rászorulók, a lemaradók még több segítséget, odafigyelést érdemelnek. Azok például, akik most kimaradnak a digitális átállásból, önhibájukon kívül, eszközök híján nem képesek elérni az internetet, később óriási hátránnyal szembesülhetnek.

A Magyar Bankszövetség novemberben meghirdetett JÓTETT Bank kezdeményezése keretében most Digitális Gyorsítósáv programot indít. A Banki Véradók Hetét követően karitatív szervezetek és szakmai támogató partnerek összefogásával indul el az országos IT-eszköz adományozási program digitálisan hátrányos helyzetű iskolák, pedagógusok és diákok számára. A csatlakozó hitelintézetek a már nem használt, de jól működő eszközök összegyűjtésén és átadásán kívül új berendezések vásárlásával is segítik a rászorulókat.

"A szektorszintű összefogással több mint kétezer IT berendezés és okoseszköz kerül december első hetétől január első hetéig folyamatosan a családokhoz, valamint az iskolákba. Minden gyermek, aki hozzájut egy extra eszközhöz egy újabb kitörési ponttal gazdagodik, egy új lehetőséget kap, ablakot, hogy ő is kinézzen és kikerüljön a digitális világba" - mondta Jelasity Radován. A Magyar Bankszövetség elnöke hangsúlyozta, hogy az adományozás fő célja, hogy a hátrányos helyzetű családokban egyszerűbbé váljon a digitális oktatáshoz történő csatlakozás, a digitális tudástár elérése, így a gyerekek lépést tudjanak tartani a változó világgal. A fiatalok fejlődése a társadalom jövőjének egyik kulcsa - tette hozzá.

Így jutnak el a családokhoz az okoseszközök

Az összegyűlt adományok több civil szervezeten keresztül jutnak el az iskolák tanulóihoz és a családokhoz. A példaértékű összefogásban a bankszektor munkáját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Humanitás Szociális Alapítvány segíti. A fertőtlenítés után kiszállított eszközökön alap operációsrendszer mellett a Microsoft iskolaprogramjában rendelkezésre álló O365 keretrendszer is elérhető.

A Magyar Bankszövetség fontos küldetésnek tartja, hogy a rendelkezésre bocsátott eszközök mellett a felhasználók digitális "otthonossága", kompetenciája is fejlődhessen. Ezért a csomag része egy fiataloknak készült, játékos, informatív digitális biztonság tananyag is. A "Legyen hozzá szimatod!" című ismeretanyag az online térben felbukkanó veszélyekre, kockázatokra hívja fel a figyelmet, és ad tanácsokat azok megelőzésére (Pl.: adathalász levelek felismerése, biztonságos jelszóhasználat). Az ismeretanyagot a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét keretében a Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központ fejlesztette ki, a kedvezményezett iskolák digitális füzet formájában is megkapják.