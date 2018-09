Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Öldöklő harc indult a neten

A Media Markt, az Alza és a Tesco felforgatták a webpiacot. Sokkal több az akció a webáruházakban, amit a statisztika is mutat. Emögött az áll, hogy a száguldó webpiacon most akar mindenki jobb helyet foglalni magának - írja a Blokkk.com kereskedelmi szakblog.

A webáruházakban 2018 első félévében 211 milliárd forintot költöttek a vásárlók a boltos kiskereskedelemnek megfelelő élelmiszerek és iparcikkek körében. Mennyiségben (szaknyelven volumenben, darabban, kilóban, tehát az árváltozások kiszűrésével) negyedével ugrott meg a webes vásárlás ebben a hat hónapban - írja a kereskedelmi szakblog, a Blokkk.com.

A webáruházak tele vannak akciókkal, a brutális áruválaszték viszont egyre durvább akcióháborúval párosul. Most éppen a weben akarnak jobb helyet foglalni maguknak az online áruházak, nem véletlenül.

A hazai határokat sem kíméli az online törtetés, hiszen a magyar webpiacon is több olyan nagyágyú ontja az akciós kínálatát, amelyeknek nincs is hagyományos boltjuk itt. Ilyen például a mall.hu, vagy az alza.hu, de egyes lajstromokban idesorolják az egyébként román működtetésű emag.hu-t is, a magyar nyelvű honlapjával.

A cseh alza.hu nagyot robbantott 2017-ben, hiszen 10 milliárd feletti forgalmat hozott össze első magyar piaci évében - jegyzi meg a szakblog. A Media Markt webáruháza is megkétszerezte 2017-ben forgalmát, ami előrelépésben hasonló nagyságrendet jelentett az alza.hu helyfoglalójához. Továbbá ott vannak a hipermarketek webáruházai is, az Auchané és a Tescoé, akik ugyan titkolják a webforgalmukat, de könnyen megtippelhető, hogy szép szeletet hasítanak ki maguknak. A Tesco 10 milliárd felett jár jócskán, tehát a weben is nagyágyúnak számít, de az Auchan sem lehet nagy lemaradásban az élbolytól.

Az akciókon áll vagy bukik minden

A websors az áruválaszték mellett az akciókon áll vagy bukik. Akció nélkül nem is nézné meg sok vásárló a webáruház honlapját, így a leárazás az íratlan szabályok szerint kötelező kellék.

A statisztikából kiolvasható, hogy 2016-ban és 2017-ben a webforgalom értéke folyó árakon összehasonlítva jobban emelkedett, mint a kiigazítatlan, árváltozásoktól megtisztított volumenindex. Tehát volt egy szolid, 1 százalék körüli átlagos árszintemelkedés.

Fordult a kocka

2018 első félévében azonban fordult a kocka. A webáruházak egy része nagyobb akciósebességre kapcsolt. Ezt mutatja, hogy miközben folyó áron mérve 21 százalékkal nőtt a webvásárlás értéke, ugyanez változatlan áron már 24 százalékkal emelkedett.

Ez a statisztika játékszabályai szerint azt jelenti, hogy az eladott árumennyiség jobban nőtt, mint a bevétel, ami csak a korábbinál alacsonyabb átlagos árszinten lehetséges. Tehát több és nagyobb volt az akciózás.

