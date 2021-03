Így kerülik ki a boltzárat egyes áruházak

A március 8-i iparcikk-kereskedelmet is érintő boltzár után egyre több webes értékesítéssel is foglalkozó áruház teszi lehetővé a csomagátvevő-pontos áruátvételt - hívja fel a figyelmet a blokkk.com.

A blokkk.com kereskedelmi portál véletlenszerűen több olyan iparcikkes webáruházat is talált, amelyek - az Alza.hu mellett - továbbra is engedik vagy indították újra a átvevőpontos áruátvételt az online rendelést követően, a március 8-tól életbe léptetett boltzár után. Például a Jysk az árukiadási területen, a Decathlon az áruházak bejárata előtt vagy parkolóban, az Extreme Digital a budapesti Ezred utcai kültéri átvevőponton.

A Napi.hu szombaton írt arról, hogy az Alza.hu bemutatótermét ellenőrizte a rendőrség és nyilatkozatuk szerint "teljesen helyénvalónak ítélték a nyitvatartást", a "telephely immár csak csomagátvevőpontként üzemel".

Az átvevőpont nem átvevőpont?

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) állásfoglalást kért a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK), az interneten megrendelt csomagokat átvétele ügyében és a hivatal világosan fogalmazott: csak az olyan áruházakban, üzletekben lehet az online megvásárolt termékeket személyesen átvenni, amelyek a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendelet szerint nyitva tarthatnak. A bezárásra kötelezett üzletek esetében nemcsak a belső terek nem működhetnek átvevőpontként, hanem az üzletek előtti területek és a kapcsolódó parkolók sem, vagyis semmilyen formában nem történhet személyes, közvetlen átvétel.

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület ezzel szemben úgy foglalt állást, hogy a csomagküldő internetes kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozások - kisebb kivételekkel - zavartalanul működhetnek március 22-ig és ez egyaránt vonatkozik a futárcégek igénybevételével és a személyes átvételi pontokon történő kézbesítésekre is. A kormányrendelet 6. paragrafusa szerint ugyanis a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek nyitva lehetnek, amennyiben postai, csomagküldő és házhozszállítási szolgáltatást nyújtanak. Úgy látják: a megfelelő egészségügyi előírások betartásával történő személyes átvételek akár az átvételi pontokon, akár egyes, amúgy zárva levő üzletekben nem jelentenek számottevő járványügyi kockázatot. Csányi Zoltán, az egyesület alelnöke lapunknak elmondta: a rendelet pontosítása érdekében, egyeztetés céljából megkeresték a Pénzügyminisztériumot és az ITM-et.

A kereskedelmi joganyag nem tartalmazza sem az átvevőpont, sem a bemutatóterem fogalmát - írja a blokkk.com. Meghatározza viszont a kereskedés lehetséges formáit, amely révén a lehetséges színtereket is behatárolja. Ez lehet egyebek mellett az üzlet (épület, épületrész), amiben a raktár is benne van. Így a hátsó vagy külső raktár is kiesik, mint átvevőpont. De lehet például mozgóbolt, piac, közterületi értékesítés, házaló kereskedés, értékesítés automatából és csomagküldő kereskedelem is. Nos, a webáruházi értékesítés, elektronikus kereskedelem a kereskedelmi jog szerint a csomagküldő kereskedelem. És a jog csak arról szól, hogy rendelsz a neten, amit házhoz szállítanak, vagy szállíttatnak.

Az Alza saját elhatározása alapján bemutatóteremnek nevezi az épületrészét, ami, mint kiderült, a kereskedelmi hatóság nyilvántartásában üzlet megnevezéssel szerepel - további részleteket az átvevőpontos jogértelmezésről a blokkk.com oldalon olvashat.