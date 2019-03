Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ön is ehet az Országgyűlés új irodaházának éttermében!

A New York Kávéház séfje nyithat éttermet az új parlamenti irodaházban, amely a Kossuth téri metrókijárat mellett épül. A beruházás csúszásban van.

Tavaly év végén, december 12-én kötött bérleti előszerződést az Országgyűlés Hivatala a Séf Asztala Étterem Kft.-vel és a CER Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Kft.-vel a Kossuth tér 6. szám alatt található ingatlannal kapcsolatban - tudta meg az mfor.hu. Ez az Országgyűlés új irodaháza, amely a volt MTESZ-székház helyén épül.

Az új irodaházat a Market Építő Zrt. építi nettó 11,7 milliárd forintért, e cég bontottal el a korábbi MTESZ épületet is, 790 millió forintért. Az építés befejezését korábban 2018 második felére, majd 2019 januárjára tervezték, de egyelőre nem készült el.

A portál szerint a két szerződő cég 137 millió forintot fizet az Országgyűlés Hivatalának, ami 2,6 millió forintos havi bérleti díjat jelent. (A Gundel a Miniszterelnökség új, budai várban lévő épületében kialakított menza üzemeltetéséért sajtóinformációk szerint havi 2,5 milliót fizet.)

A szerződő cégek tulajdonosa, az Eventrend Global Kft. azt közölte az Mfor.hu-val, hogy a parlament új irodaházában nyíló egység nem a dolgozók számára kialakított étterem lesz, azt mindenki látogathatja. A kínálat hasonló lesz a Westendben működő éttermükben elérhetőhöz, annyi különbséggel, hogy itt egy kézműves pékséget is nyitnak.

A CER Kft. köthető Wolf Andráshoz, aki az egyik legjobb magyar szakács, jelenleg a New York Kávéház séfje is. A Séf Asztala Étterem üzemelteti a Westendben és a Papp László Sportarénában működő Séf Asztala éttermeket. A CER Kft. nem ismeretlen az Országgyűlés Hivatalának, 2018 szeptemberéig ugyanis bérleti szerződése volt a parlamenti látogatóközpont kávézójára is.