Önállóan folytatja a gazdákkal a Corteva

A Corteva Agriscience, amely korábban a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő DowDuPont Mezőgazdasági Üzletágaként működött, ez év június 3-án független részvénytársasággá alakult, részvényeit a New York-i tőzsdén jegyzik.

A Corteva neve sokatmondó: a "cor" jelentése "mag", vagyis a "föld szíve", a "teva" pedig ősi szó, amely azt jelenti, "természet". A névválasztás nem véletlen, hiszen az Egyesült Államokbeli székhellyel működő vállalat a mezőgazdaság területén az egyik globális piacvezető cég, több mint 130 országban "világelső" az árutermelő mezőgazdaságban. Célja, hogy világszerte kiemelkedő értéket és választékot kínáljon a gazdálkodóknak, hozzájárulva ezzel jövedelmezőségük növeléséhez, a klímaváltozás jelentette kihívások közepette is. Erről Jean Philippe Riffat, a Corteva Agriscience Közép- és Kelet-Európáért felelős régió igazgatója beszélt a társaság sajtórendezvényén. A Napi Online érdeklődésére elmondta azt is, hogy a társaság globális árbevétele tavaly 14,3 milliárd dollár volt.

A Corteva Agriscience a globális szintű élelmiszer-, takarmány-, energia- és nyersanyagigény hosszú távú biztosításáért dolgozik - tette hozzá Borsos László, a budaörsi központú Corteva Agriscience Magyarország ügyvezetője. Az anyacég a gazdálkodási technológia következő generációján dolgozik, azokon a megoldásokon, amelyek igazodnak a világ növekvő és változó igényeihez, szem előtt tartva a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot.

Ezt képviselik Magyarországon is, ahol szintén elérhetővé teszik a társaság vetőmagjait, a modern növényvédelmi eljárásaival együtt. Az idei egyik fő üzleti céljuk, hogy a termelők és kereskedők számára széles és kiegyensúlyozott termékportfóliót kínáljanak a vetőmagok és a növényvédelem terén.Törekednek egyúttal arra - ígérte az ügyvezető -, hogy a kínálatot folyamatosan újabb innovatív megoldásokkal bővítsék.

A Cortevának ágazati szakértők szerint minden esélye megvan arra, hogy a magas minőségi kínálatnak örvendő magyar agrár-input piacon - ahol szaktanácsadás nélkül már nem lehet labdába rúgni, és amelyek a legjelentősebb globális cégek is képviseltetik magukat - önállóan is megvesse a lábát, sőt, növekedjen is. Ennek a múlton kívül több más, könnyen átlátható oka is van.

A társasághoz tartozó szarvasi vetőmagüzem méretét és színvonalát tekintve például a világ egyik legjelentősebb vetőmagüzeme, ahol a vetőmagok magyarországi alapanyagokból készülnek és a hazai termelőkkel több mint 15 ezer hektáron megtermelt hibridkukorica-vetőmagot dolgoznak fel. Szarvason történik a teljes magyar vetőmagtermelés jelentős része, a vetőmagüzem kibocsátása évi 1,5 millió zsák. A termelés 70 százalékát kitevő vetőmagexport hagyományos felvevő piacai Oroszország és Ukrajna mellett Bulgária, Ausztria, Lengyelország és Szlovákia.

A világszinten is az iparág egyik legjelentősebb innovációs hátterével rendelkező Corteva Agriscience magyarországi kutatás-fejlesztési kapacitása is igen jelentős, a jelenleg fejlesztés alatt álló, 2007-ben létesült szegedi kutatóállomáson a kukorica és napraforgó hibridek nemesítése mellett növényvédelmi kutatások is folynak. A fő csapásirány a gyomirtószerek fejlesztése, de a kutatók rovar- és gombaölő megoldásokon is dolgoznak.

Fentieken túl az sem elhanyagolható tényező, hogy Magyarországon a Corteva Agriscience rendelkezik az egyik legnagyobb létszámú szaktanácsadói hálózattal. Szaktanácsadói a személyes megbeszéléstől kezdve a szakmai előadásokon át, a webalapú kommunikációig a legkülönbözőbb csatornákon keresztül tartják a kapcsolatot a magyar gazdákkal. A szaktanácsadás a növénytermesztés minden fázisára, illetve a növényvédelem minden területére kiterjed.

Borsos László kitért arra, hogy a Corteva Agriscience magyarországi vállalatai 185 teljes munkaidős alkalmazottat és évi 450-500 szerződéses/szezonális dolgozót foglalkoztatnak. Az alkalmazottak közül 26 fő a kutatás-fejlesztés területén dolgozik.