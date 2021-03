Nem egyértelmű a lezárásról szóló kormányrendelet

Kétféleképpen értelmezték a lezárásról szóló kormányrendelet szigorítását az online rendelés alapján is dolgozó boltláncok, áruházak - írja a Telex.

Vannak, akik szerint bár a jogszabály szerint be kellene zárniuk, az nem számít nyitva tartásnak, ha az áruház bejárata előtt adják ki az interneten megrendelt terméket a vevőnek. A másik csoport bezárta boltjait a vevők előtt és csak csomagküldő szolgálattal, vagy csomagautomata igénybevételével juttatják a célba az árut - olvasható a portálon.

A magyar e-kereskedők érdekképviseleti szervezete, az Ecommerce Hungary jogászai úgy értelmezik a kormányrendeletet, hogy a vásárlók a március 8-tól március 22-ig hatályban levő intézkedések fennmaradtáig is zavartalanul intézhetik kisebb-nagyobb bevásárlásaikat az interneten. Ez egyaránt vonatkozik a futárcégek igénybevételével és a személyes átvételi pontokon megtörténő kézbesítésekre is.

A szövetség szerint tehát rendben van a boltbejárati áruátadás.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) már másként látja. Abban nincs vita, hogy az üzlethelyiségbe csak az ott dolgozók mehetnek be. A bezárt üzlet kapujában vagy közvetlen közelében való átvételnek viszont két formáját lehet megkülönböztetni: ha ez az üzlethez tartozó magánterületen történik vagy ha közterületen történik (a bolt utcára nyíló ajtajában).

A TASZ szerint mivel az üzletnek zárva kell lennie, és az önálló rendeltetési egységet képező helyiség is az üzlet része, a bolt melletti, magánterületen lévő, az üzlet részét képező csomagpontnak-átvevőhelynek is zárva kell lennie, vagyis az átvétel idejére sem tartózkodhat ott vásárló. Ha pedig a bolt ajtaja közterületre nyílik, akkor ez már közterületi értékesítésnek minősül, és engedélyköteles. Az viszont a kormányrendeletből is világos, hogy a csomagküldő szolgáltatás (házhozszállítás) továbbra is folytatható.

Szerencsés lenne, ha a kormány a lehető legvilágosabban fogalmazná meg az elvárásait a szabályok címzettjei felé, és ezeket széles körben kommunikálná - véli a civil szervezet.